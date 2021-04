Les appels portant sur la santé mentale ont augmenté de 66 % à Saskatoon en 2020

Le rapport annuel de l’Unité pour les personnes vulnérables de la police indique que les agents ont reçu 1578 appels en 2020, comparativement à 949 en 2019.

Lorsque les policiers reçoivent un appel de ce genre, ils travaillent étroitement avec un travailleur des services de crise Saskatoon Crisis Intervention Services pour répondre au mieux à la détresse de la personne.

La sergente chargée de l’Unité, Jodi Earl, affirme que cette augmentation importante est directement liée à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19.

La COVID-19 a grandement affecté la population. On a remarqué plus d’anxiété, plus de dépression chez les gens qui se sentent moins soutenus, plus isolés. Leur santé mentale a été fortement touchée. Une citation de :sergente Jodi Earl, chargée de l’Unité pour les personnes vulnérables

Le volume d'appels au Service de police de Saskatoon au cours des cinq dernières années en lien avec la santé mentale Photo : Service de police de Saskatoon

Toutes les tranches d’âge, et tous les milieux sont touchés, selon la sergente.

En plus des appels de détresse, les mandats pour des soins en santé mentale ont doublé au cours des cinq dernières années, passant de 165 en 2015, à 330 en 2020. Ce type de mandat peut être décerné par la cour à la demande d’une famille dont un membre refuserait d’obtenir de l’aide.

Le Service de police de Saskatoon a actuellement deux équipes qui comprennent un agent et un travailleur social. Le Service souhaiterait en avoir deux de plus.

Jodi Earl affirme qu’à l’heure actuelle, l’agent a un quart de travail de 12 heures et le travailleur social travaille pendant 10 heures. Deux quarts de travail se font la journée, suivis de deux quarts de travail de nuit, avant que l’équipe ne soit remplacée, ce qui empêche l’Unité de répondre à tous les appels.

Ces appels sont souvent lourds émotionnellement et mentalement. Ils prennent du temps, car il y a beaucoup de discussions, de planification et de recherches de solutions de rechange. Une citation de :sergente Jodi Earl, chargée de l’Unité pour les personnes vulnérables

La sergente s’attend à ce que l’année 2021 soit similaire à 2020 en ce qui a trait au nombre d'appels.

Les dommages de l’isolement

La directrice générale des services de crise Saskatoon Crisis Intervention Services, Rita Field, souligne qu’en 2020, 96 % des appels ont été principalement liés à des problèmes de santé mentale comparativement à 63 % en 2019.

La pandémie a bouleversé beaucoup de choses, selon elle, et l’isolement et le stress ont eu un effet boule de neige sur la population et les familles .

Les problèmes de santé mentale devenant de moins en moins tabou seraient une autre raison qui pourrait expliquer l'augmentation de ces appels, selon elle.

Le rapport annuel de l’Unité pour les personnes vulnérables affirme que la santé mentale est le facteur principal de risques pour les familles et les individus à risque. Les rapports précédents ont aussi soulevé les dangers liés aux drogues, à la criminalité, au logement, et à l’alcool.

Mais en 2020, les drogues et l’alcool ont été remplacés comme risques majeurs par les besoins essentiels , ou encore les cours en ligne , indique Mme Field.

Si une personne avait déjà des difficultés avant la pandémie, comme des problèmes financiers, la pandémie n’a fait qu’exacerber la situation. Une citation de :Rita Field, directrice générale des Services de crise Saskatoon Crisis Intervention Services

Rita Field se demande maintenant si cette augmentation des appels sera permanente, ou si elle est uniquement liée à la pandémie et que le nombre d'appels baissera quand la crise sanitaire sera chose du passé.

Elle souligne néanmoins que les effets de cette crise seront durables, et que son équipe aura beaucoup à faire pour aider la population à retrouver son équilibre .

Le rapport annuel de l’Unité pour les personnes vulnérables sera analysé par le Conseil des commissaires de police jeudi.

Avec les informations de Ashleigh Mattern