Six nouvelles infections au virus de la COVID-19 en Gaspésie

Trois des nouveaux cas du jour s’ajoutent au bilan de la MRC Rocher-Percé tandis que les MRC de Bonaventure, d’Avignon et de Côte-de-Gaspé comptent chacune un cas de plus.

Relativement stable depuis plusieurs semaines, la situation épidémiologique de la Gaspésie et des Îles s’est subtilement modifiée au cours des sept derniers jours. La région compte maintenant 19 cas avérés ou probables de variants du virus SRAS-CoV-2.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 412 cas (+1)

Bonaventure : 382 cas (+1)

Rocher-Percé : 465 cas (+3)

La Côte-de-Gaspé : 460 cas (+1)

La Haute-Gaspésie : 45 cas

Îles-de-la-Madeleine : 45 cas

Avec les six nouvelles infections du jour, la région cumule 44 nouveaux cas depuis vendredi dernier. C’est peu si on compare avec la région voisine du Bas-Saint-Laurent qui recense 33 cas, seulement dans son bilan du jour, mais ces données démontrent bien que le virus reste bel et bien présent sur le territoire.

La santé publique dénombre six nouvelles guérisons, mais rapporte aussi 38 porteurs actifs du virus, dont une vingtaine dans la seule MRCMunicipalité régionale de comté Rocher-Percé.

Il se pourrait toutefois que certaines personnes doivent subir à nouveau un test. Optilab a en effet fermé temporairement le laboratoire de Chandler afin de s’assurer qu’il n’était pas contaminé. Certaines personnes auraient pu recevoir un résultat faussement positif.

Écoles rouvertes

Par ailleurs, les écoles Sainte-Marie de Cap-d'Espoir et Saint-Paul de Pabos, qui avaient été fermées afin de retracer tous les contacts des personnes infectées, sont maintenant rouvertes.

Trois cas avaient été dépistés à l'école de Cap-d'Espoir où une classe demeure confinée. Une personne avait aussi reçu un test positif à l'école Saint-Paul de Pabos.

Par prévention, une classe est toujours en confinement à l’école Bon-Pasteur de Grande-Rivière où aucun cas n’a été confirmé.

Au total, depuis le début de la pandémie, 1809 personnes ont été atteintes par la COVID-19 en Gaspésie et aux Îles. Il n’y a personne de la région hospitalisée en raison de la maladie.

Jusqu'à maintenant, 36 220 doses de vaccin contre la maladie ont été données en Gaspésie et aux Îles.

Au Québec, la hausse de cas se maintient. Les autorités sanitaires du Québec ont fait état jeudi de 1513 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et de 15 décès de plus des suites de la maladie. Depuis le début de la pandémie, au Québec, 332 544 personnes ont attrapé la COVID-19.