Rupture de service en obstétrique à Ville-Marie dès le 29 avril

Les femmes du Témiscamingue devront accoucher dans d’autres municipalités, notamment Rouyn-Noranda

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a toutefois pris la décision de maintenir les opérations non urgentes à Ville-Marie pour l’instant.

Caroline Roy affirme que son organisation se prépare d’ailleurs à faire face à plusieurs problématiques de pénurie de personnel un peu partout dans la région.

On évalue actuellement l'impact, à partir du moment où on diminue d'une certaine façon une activité, quel est le gain réel en ressources infirmières qu'on pourrait avoir pour alimenter des services plus essentiels. On se prépare à être capable de faire face à différentes situations de pénurie et effectivement, ce n'est pas exclu que dans les prochains jours ou prochaines semaines, on doive annoncer, malheureusement, différentes mesures, dans l'un ou l'autre des territoires, toujours de façon temporaire, de courte durée je l'espère, pour faire face à cette pénurie-là , explique-t-elle.

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, confirme toutefois que toutes les chirurgies non urgentes sont annulées à Rouyn-Noranda pour une période d’au moins quatre semaines à compter du 19 avril.

Les récents changements apportés par le gouvernement pour encadrer davantage le recours au personnel d’agences de placement a fait en sorte que plusieurs infirmières ont décidé de ne plus pratiquer dans la région.

Caroline Roy estime qu’il faut effectivement diminuer le recours à ce type de main-d’œuvre, mais il doit y avoir une période de transition.