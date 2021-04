Une cinquantaine de policiers de Gatineau en isolement préventif

Mercredi, 56 policiers se retrouvaient dans cette situation, principalement en raison des risques de contamination communautaire, dans les écoles par exemple. Ce nombre fluctue quotidiennement selon Luc Beaudoin, le directeur du SPVGService de police de la Ville de Gatineau . Il ne connaissait pas le nombre exact de ses effectifs contaminés par le virus.

La majorité des isolements ne font pas suite à des interventions policières, c’est vraiment de la contamination communautaire, comme un enfant retiré de l’école ou de la garderie , précise M. Beaudoin. On fait de la réorganisation du travail pour s’assurer de répondre à nos obligations opérationnelles.

Parmi les mesures mises en place, le directeur du SPVGService de police de la Ville de Gatineau cite comme solutions le maintien en plus grand nombre de policiers temporaires en devoir et le recours aux heures supplémentaires.

Cette dernière option a parfois des conséquences sur le bien-être des policiers, notamment en raison du stress que peut engendrer une plus grande exposition.

On ne veut pas ramener ça à la maison, on ne veut pas non plus donner ça à un collègue de travail , indique Steve Spooner, président de la Fraternité des policiers et policières de Gatineau. Ça prend une grosse gymnastique pour aller chercher son monde quand on a moins de personnes disponibles pour faire le travail.

Le moral des officiers est aussi influencé par les mesures mises en place pour diminuer leurs risques d’exposition. Le travail en solo est désormais préconisé contrairement à celui en duo, qui était davantage la norme avant le début de la pandémie.

De ne plus pouvoir discuter dans le véhicule et d’échanger, on se retrouve encore plus isolés. On n’a plus de rassemblement en début de relève, donc ça devient difficile par moment d’évacuer le stress et ce qu’on vit au quotidien , avoue M. Spooner.

Les mesures mises en place par le SPVGService de police de la Ville de Gatineau auront un impact sur son budget d’exploitation, mais Luc Beaudoin précise que la situation n’est pas problématique pour le moment.

Avec les informations de Nathalie Tremblay