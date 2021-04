Les nouveaux cas de COVID-19 redescendent en Estrie

Le directeur de la santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier, avait mentionné que cette baisse, après deux jours de hausse importante, permettrait à la région de souffler encore un peu et d'échapper à la zone rouge.

La majorité des nouveaux cas se retrouvent dans le secteur de Sherbrooke (+14). Au total, 400 cas sont actifs dans la région.

Aucun nouveau décès ne s'ajoute par ailleurs à ce bilan. Cependant, le nombre total d'hospitalisations dans la région est passé de 17 à 21 personnes. Quatre patients sont aux soins intensifs, c'est-à-dire un de plus que la veille.