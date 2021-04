Vers plus de transparence à Trois-Rivières

La conseillère municipale du district des Forges, Mariannick Mercure a indiqué au micro de Toujours le matin qu’un avis de motion pour officialiser le tout devrait être déposé d’ici les prochaines semaines. Sa proposition avait été rejetée à l’automne dernier.

Les journalistes pourraient être exclus de certaines discussions, si par exemple, il est question de négociations pour une transaction immobilière faite par la Ville.

En 2019 et 2020, on en a beaucoup parlé, mais à huis clos , souligne la conseillère.

Mariannick Mercure a rencontré un conseiller politique du cabinet de la ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Sonia LeBel, à ce sujet.

À écouter : Entrevue avec la conseillère municipale Mariannick Mercure

D’ailleurs, la députée indépendante, Catherine Fournier, a présenté mercredi un projet de loi sur la transparence des villes. Elle veut qu’il soit intégré au projet de loi 49 concernant une réforme sur le mode de scrutin, les élections et les référendums dans les municipalités, ainsi que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Je pense que notre projet de règlement pourrait être intéressant dans ce contexte-là , soutient Mme Mercure.

Elle mentionne que sa prochaine lutte sera concernant les débats budgétaires qui se font à huis clos. Ce sera le conseiller Claude Ferron qui portera le dossier pour convaincre leurs collègues de diffuser sur le web ces discussions.