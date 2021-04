COVID-19 : la hausse des cas se maintient au Québec

Les autorités sanitaires du Québec ont fait état jeudi de 1513 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et de 15 décès de plus des suites de la maladie.

Parmi ces décès, 4 sont survenus au cours des dernières 24 heures, 9 entre le 8 et le 13 avril et 2 à une date inconnue.

Au total, 10 778 personnes sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie, au printemps dernier.

Pour l'heure, 661 personnes sont hospitalisées après avoir contracté le coronavirus, soit un patient de plus que la veille. De ce nombre, 159 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 7 de plus que mercredi.

Plus de la moitié (55,6 %) des éclosions actives se trouvent en milieu de travail, soit 606, selon les données de la santé publique. Le réseau scolaire compte pour sa part 261 éclosions actives (23,9 %).

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Les variants continuent leur progression dans la province : au total, 19 227 cas liés à ceux-ci ont été identifiés par les autorités sanitaires. Le criblage a permis d'identifier 983 cas liés aux variants, tandis que les souches de 862 cas ont pu être déterminés par séquençage.

La santé publique indique qu'en raison de la hausse du nombre de cas, il n'est plus possible, pour certains laboratoires, de cribler systématiquement tous les tests positifs à la COVID-19 . Certains d'entre eux ont fait le choix de concentrer leurs efforts sur le dépistage, puisque le criblage des variants engendrait d'importants retards.

C'est dans la région de la Capitale-Nationale, où les infections liées aux variants demeurent les plus préoccupantes, que la pandémie continue de faire le plus de ravages. On y retrouve 3200 cas actifs, soit l'équivalent de 421 cas par 100 000 habitants.

Chaudière-Appalaches et l'Outaouais lui succèdent dans ce triste palmarès, avec respectivement 1633 cas (378,1 par 100 000) et 1155 cas (285,6 par 100 000).

En conséquence, les données sur les variants peuvent être « sous-estimées », indique l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

La campagne de vaccination se poursuit dans la province, où plus du quart de la population a désormais été vacciné contre la COVID-19. Pour la journée de mercredi, 67 708 doses ont été administrées, ce qui porte le total 2 828 685 doses inoculées jusqu'à présent.

