COVID-19 : des experts de la santé demandent des mesures plus strictes en Ontario

Des experts de la santé sonnent une fois de plus l'alarme et demandent au gouvernement Ford de resserrer les mesures sanitaires au plus vite pour ralentir la propagation constante du virus. Le cabinet ministériel se penche sur la question.

La COVID-19 continue de gagner du terrain en Ontario avec plus de 4700 nouvelles infections et 29 morts en 24 heures.

Pour tenter de trouver des solutions, le cabinet ministériel s'est réuni jeudi après-midi pour discuter de possibles mesures supplémentaires. Pour l'instant, toutes les options sont sur la table pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19, a lancé la solliciteure générale de l'Ontario, Sylvia Jones, à la sortie de la période de question à Queen's Park.

Les hôpitaux sentent de plus en plus la pression de la pandémie avec un total de 1932 patients atteints de la maladie, dont 659 aux soins intensifs.

Le gouvernement de l'Ontario doit mettre en œuvre de toute urgence des mesures encore plus strictes pour protéger la santé et la sécurité de la population de l'Ontario dans cette pandémie qui s'aggrave , écrit sur Twitter le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, Anthony Dale.

Le spécialiste en maladies infectieuses du Réseau universitaire de santé et du Système de santé Sinaï, Dr Andrew Morris, estime que le prolongement de l'ordre de rester à la maison est inévitable.

Selon lui, les restrictions de voyage entre régions et la fermeture de tous les commerces non essentiels sont aussi nécessaires pour tenter de limiter les dégâts.

Nous sommes dans la plus grande urgence de santé publique du siècle. Une citation de :Dr Andrew Morris, spécialiste en maladies infectieuses

Les congés de maladie payés, de meilleurs équipements de protection et une meilleure ventilation dans les lieux de travail essentiels sont aussi demandés par cet expert.

Toutefois, le Dr Andrew Morris ne pense pas qu'un couvre-feu comme au Québec serait la réponse adéquate pour l'Ontario. Les preuves [de son efficacité] sont mitigées. Vous finissez par blesser des gens qui travaillent tard , explique-t-il.

La ministre Sylvia Jones s'est d'ailleurs dite inquiète des manifestations contre les mesures sanitaires qui ont eu lieu à Montréal, dimanche soir.

Selon la présidente de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, Doris Grinspun, la province tire constamment de l'arrière dans sa réponse à la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Selon la présidente de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (RNAO), Doris Grinspun, le gouvernement Ford et ses experts doivent réévaluer les balises de l'ordre de rester à la maison et non seulement le prolonger.

Nous devons aussi redéfinir ce que sont les entreprises essentielles et resserrer ces mesures , ajoute-t-elle.

On avait prédit la gravité de cette situation il y a des semaines. On aurait pu l'éviter avec les mesures adéquates. Une citation de :Doris Grinspun, présidente de RNAO

Au moment où nous avons assoupli les restrictions, nous avons perdu des jours de progrès , dit-elle.

Doris Grinspun fait le même constant que le Dr Morris : les déplacements ne sont, pour l'instant, pas limités d'une région à une autre. Les Ontariens continuent donc de se déplacer ce qui augmente les chances d'être exposé au virus.

Dr Morris réitère l'importance d'une communication claire et honnête avec le public au quotidien sur la situation réelle en Ontario et suggère au gouvernement Ford d'adopter cette mesure.

De nouvelles projections de modélisation relatives à la COVID-19 seront présentées vendredi.

Avec les informations de Natasha MacDonald-Dupuis