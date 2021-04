Passage au rouge dans la région : une décision prise d’ici vendredi

On va regarder la tendance aujourd’hui et demain (vendredi) et si on est toujours autour de 40 ou 50 nouveaux cas, il faudra rapidement agir pour freiner la hausse , a précisé Mme Godi en entrevue à Toujours le matin.

Marie-Josée Godi est directrice de la santé publique en Mauricie-Centre-du-Québec depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Le passage au palier rouge signifierait notamment le retour de l’école en alternance pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, la fermeture des salles à manger des restaurants et des gymnases.

À écouter : Entrevue complète avec Marie-Josée Godi à Toujours le matin

Les variants inquiètent

Si l’unique passage au rouge ne provoque pas l’effet escompté, la docteure Godi n'exclut pas que la région doive se soumettre à des mesures d’urgence comme c’est le cas dans la Capitale-Nationale, dans Chaudière-Appalaches et en Outaouais.

La région se rapproche de la moyenne québécoise quant au nombre de cas de variants. Le chiffre a presque doublé en une semaine. Si la tendance se maintient, nous devrons passer au niveau supérieur et appliquer les mesures d’urgence , a-t-elle affirmé.

La recommandation de passer ou non au palier rouge sera faite vendredi à la Direction nationale de la santé publique par les instances régionales. Quant au moment de sa mise en application, la décision revient au gouvernement du Québec.