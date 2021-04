L'Université de Hearst devient autonome

Jusqu'ici, l'Université de Hearst était affiliée à l'Université Laurentienne et n'avait pas l'autorité de décerner ses propres diplômes. L'établissement postsecondaire de langue française ne bénéficiait pas non plus d'une autonomie complète sur ses programmes.

Les changements annoncés font partie d'un projet de loi omnibus déposé jeudi par le gouvernement ontarien. Ils signifient que l'Université de Hearst deviendra une institution par et pour les Franco-Ontariens , affranchie de ses obligations envers la Laurentienne.

L'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO), qui forme des médecins en partenariat avec l'Université Lakehead et l'Université Laurentienne, obtient aussi son indépendance. Plusieurs personnalités publiques s'étaient récemment prononcées en faveur de ce changement de statut pour l'EMNO.

L'École de médecine du Nord de l'Ontario a un campus à l'Université Laurentienne, à Sudbury, ainsi qu'à l'Université Lakehead, à Thunder Bay. Photo : CBC / Jenifer Norwell

Plus tôt cette semaine, la direction de l'Université Laurentienne a licencié une centaine de professeurs et a aboli 69 programmes, dont 28 de langue française. L'annonce des compressions a déclenché un tollé parmi la communauté franco-ontarienne.

L'institution est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis le 1er février. Des années de mauvaise gestion l'ont plongée dans un gouffre financier de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Un baume temporaire

Les nouveaux pouvoirs octroyés à l'Université de Hearst ne signifient pas que les programmes éliminés par l'Université Laurentienne seront nécessairement récupérés.

Avant d'intervenir davantage dans le dossier, le gouvernement Ford préfère attendre la fin du processus de restructuration, qui doit être complété d'ici le 30 avril. Les ministres responsables, Caroline Mulroney et Ross Romano, ont plusieurs fois répété qu'ils n'avaient pas l'intention d'interférer avec le processus judiciaire en cours.

La ministre Mulroney a toutefois promis d'entretenir le dialogue avec le gouvernement fédéral, après la réception d'une lettre signée par la ministre fédérale des Langues officielles. Mélanie Joly y soulignait l'urgence d'agir pour assurer la pérennité de l'Université Laurentienne, et évoquait la possibilité d'une aide financière de la part du gouvernement Trudeau.

Plus de détails à venir.