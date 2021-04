Impôts : Revenu Québec n'imposera pas de pénalité aux retardataires

J’ai demandé à Revenu Québec de faire preuve de souplesse afin de tenir compte des difficultés que peut engendrer la situation sanitaire actuelle pour certains citoyens , a-t-il indiqué par communiqué.

Ceux qui remettront leur déclaration au-delà de cette date ne subiront aucune pénalité , et aucun intérêt ne sera appliqué sur un solde d'impôt 2020 pour la période allant du 1er au 31 mai 2021, a précisé le ministre.

Pour les particuliers en affaires, la date limite pour transmettre une déclaration de revenus demeure le 15 juin 2021.

Cette décision survient alors que les Québécois en sont à produire leurs déclarations de revenus provinciale et fédérale, au terme d'une année sous le signe de l'instabilité et de la précarité. Dans la province, plus de 2 millions de personnes ont notamment eu recours à la Prestation canadienne d'urgence (PCU) pour se maintenir à flots.

La date butoir du 30 avril demeure toutefois l'échéance à respecter pour soumettre ses documents à l'Agence du revenu du Canada, sans quoi des intérêts et des pénalités peuvent être appliqués.

L'an dernier, le gouvernement du Québec avait aussi accordé un mois de plus aux citoyens afin d'envoyer leur déclaration de revenus, en repoussant la date limite au 1er juin 2020.