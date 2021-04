COVID-19 : 4736 nouveaux cas et 29 morts en Ontario

403 571 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés en Ontario jusqu’à présent.

Santé publique Ontario confirme 29 décès de plus, mercredi.

Toronto recense 1188 nouveaux cas, la région de Peel 983, celle de York 526, Ottawa 342, la région de Durham 216, et celle de Niagara 215.

Par rapport au dernier bilan publié mercredi, cela représente une augmentation de 14 % des contaminations retracées à l'échelle de la province.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le taux de reproduction du virus (Rt), soit le nombre moyen de nouvelles personnes infectées pour chaque personne infectée, se stabilise autour de 1,18 depuis le début du mois d'avril.

Santé publique Ontario enregistre aussi 3160 nouvelles guérisons.

Hospitalisations

Le nombre total d'hospitalisations continue d'augmenter et passe à 1932 (+55), jeudi. Près du tiers des patients se trouvent aux soins intensifs et 17 malades de plus y sont entrés depuis le dernier bilan.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Depuis le début de la pandémie, un peu plus de 19 000 malades ont dû être hospitalisés en Ontario.

Variants préoccupants

L'Ontario a dépisté 2837 cas supplémentaires de variants. Les variants sont des mutations plus contagieuses du coronavirus, selon la santé publique.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 27 278 (+2811)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 95 (+11)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 191 (+15)

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Selon le ministère de la Santé, 105 430 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées en Ontario au cours des dernières 24 heures, soit une légère baisse par rapport à la veille (112 817 doses administrées).

Le nombre de personnes entièrement vaccinées dans la province s'élève désormais à 339 491.

Les retards d'approvisionnement en vaccins compliquent la campagne vaccinale. À Toronto, des experts en santé publique remettent en question le modèle des cliniques mobiles et éphémères pour vacciner les populations des quartiers les plus touchés de la Ville Reine contre la COVID-19.