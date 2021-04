COVID-19 : nombre record d’hospitalisations en Colombie-Britannique

Avec le nombre de cas qui atteignent des niveaux record, il n'est pas surprenant que les hospitalisations augmentent parallèlement , selon le directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, le Dr Brian Conway.

Actuellement, le nombre de nouvelles personnes entrant aux soins intensifs, entre 50 et 70 par semaine, est lui aussi plus élevé que lors de la deuxième vague, alors qu’environ 35 et 45 personnes nécessitaient ce type de soins.

À l'heure actuelle, nous avons la capacité [hospitalière], mais il est très important que nous agissions pour essayer d'aplanir la courbe aussi rapidement que possible en utilisant les outils à notre disposition , soutient Brian Conway.

Un groupe indépendant de modélisation de la COVID-19 composé d'experts de l'Université Simon Fraser et de l'Université de la Colombie-Britannique est du même avis.

Selon un rapport de ce groupe, les hospitalisations dues à la COVID-19 pourraient dépasser la capacité hospitalière d'ici mai si les taux de transmission du virus restent au niveau où ils étaient au mois de mars.

Des patients de plus en plus jeunes?

Au cours de la semaine du 27 mars au 3 avril, la dernière période pour laquelle des données sont disponibles, 19 % seulement des nouveaux patients hospitalisés avaient moins de 50 ans, contre 25 % pour l'ensemble de la pandémie.

Cependant, le nombre total de cas de COVID-19 ayant augmenté, le nombre total de personnes de moins de 50 ans devant être hospitalisées est, lui aussi, à la hausse. Ainsi, au cours de la semaine du 27 mars au 3 avril, 40 personnes dans cette tranche d’âge ont dû être hospitalisées, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Nous constatons une légère diminution de l'âge moyen des personnes hospitalisées, simplement parce que la population la plus vulnérable en termes d'âge a été vaccinée et ne fait heureusement pas partie de la vague actuelle, comme c'était le cas il y a un an , selon le Dr Brian Conway.

Pour l'instant, il s'inquiète de l'évolution du nombre d'hospitalisations si la moyenne des nouveaux cas quotidiens ne diminue pas rapidement.

Si cela ne se produit pas, [nous devons] renforcer les mesures mises en place pour aplanir la courbe de manière plus uniforme et plus décisive , tranche-t-il.

La Régie de la Santé du Fraser compte actuellement le plus d’hospitalisations dues à la COVID-19. Au cours des 12 derniers jours, 212 personnes ont été hospitalisées dans cette région, contre 206 dans le reste de la province.

Avec des informations de Justin McElroy