Des policiers pour prévenir les attroupements près des écoles de la Côte-Nord

Selon le Centre de services scolaire du Fer, des attroupements de jeunes près des écoles secondaires de Sept-Îles et de Port-Cartier justifient cette sensibilisation policière.

Ce type de rassemblements ont été remarqués à Baie-Comeau, où la Sûreté du Québec devrait aussi assurer une certaine présence.

Des amendes allant jusqu’à 500 $ pourraient être distribuées aux personnes mineures qui ne respectent pas une distance de deux mètres entre elles.

Les adultes s’exposent quant à eux à une contravention de 1000 $.

Le directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Richard Poirier, espère qu’une telle surveillance pourrait éviter que les étudiants soient des vecteurs de transmission du virus.

On est très content du retour à temps plein de nos élèves de 3e, 4e et 5e secondaire dans nos établissements et qu’ils puissent être là tous les jours. Mais c’est sûr que ça augmente le nombre d’élèves dans nos établissements secondaires, d’où aussi les attroupements qui peuvent être augmentés , explique M. Poirier.

Le Centre de services scolaire du Fer rappelle par ailleurs que le masque de procédure doit être porté en tout temps sur les terrains des écoles.