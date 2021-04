L'examen sur la santé mentale des jeunes au Nouveau-Brunswick prend forme

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé, a lancé jeudi un site web  (Nouvelle fenêtre) invitant les jeunes à parler de leurs expériences relatives aux soins de santé mentale, qui comprendra bientôt un sondage communautaire en ligne .

Lexi Daken est morte à l'âge de 16 ans en février. Photo : Gracieuseté/Chris Daken

M. Bossé a aussi annoncé la nomination des membres de conseils consultatifs qui l'aident à mener l'examen.

Le directeur général du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, Léo-Paul Pinet, et l'ancien lieutenant-gouverneur Graydon Nicholas sont nommés coprésidents du conseil consultatif des intervenants.

Deux jeunes finissantes de l'Université Dalhousie et de l'Université de Moncton, Stacie Smith et Sue Duguay, coprésident le conseil consultatif sur les jeunes.

L’expérience et la diversité des membres de nos deux conseils consultatifs sont impressionnantes. Les idées échangées lors de notre première réunion serviront de guide et aideront l’équipe de notre bureau à effectuer un examen en profondeur afin de déterminer les mécanismes de soutien et les systèmes nécessaires pour minimiser le risque de morts évitables de jeunes qui se suicident , souligne Norman Bossé, cité dans un communiqué.

La mort de l'adolescente, en février, et l’appel de sa famille pour de meilleurs services de santé mentale ont bouleversé le Nouveau-Brunswick.

La vague de préoccupations et de soutien de la part de nombreux professionnels, des membres de la famille et des jeunes a été sans précédent. Depuis l’annonce de cet examen, j’ai été à même de constater le dévouement des professionnels, des dirigeants communautaires, des fournisseurs de services et des jeunes qui veulent tous faire partie de la solution et participer activement à cet examen , affirme Norman Bossé.

L’examen vise à déterminer si le droit fondamental de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, ainsi que le droit à la santé, sont suffisamment protégés au Nouveau-Brunswick. Le tout s’appuie sur les critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies  (Nouvelle fenêtre) .

Nous mènerons une analyse des services gouvernementaux, entamerons des consultations publiques et écouterons une multitude de professionnels. Mon équipe ne ménagera aucun effort. Je souhaite mobiliser de façon concrète les gens du Nouveau-Brunswick , ajoute Norman Bossé.

Son bureau invite les gens qui veulent participer à l’examen à remplir un formulaire en ligne, à participer au sondage ou à l’appeler d’ici le 7 juin.