La Ville de Gatineau va de l’avant avec ses camps de jour, pour le moment

Les inscriptions sur le portail citoyen débuteront d’abord le 31 mai à 18 h pour les citoyens du secteur d’Aylmer.

Elles seront également ouvertes à compter de 18 h le 1er juin pour les résidents des secteurs de Hull, Buckingham et Masson-Angers, et le 2 juin pour ceux du secteur de Gatineau.

La première vague d’inscriptions prendra fin le 7 juin, à 16 h. Une deuxième vague est prévue dès 8 h 30 le 15 juin jusqu’à 23 h 59 le 17 juin.

Pour les personnes qui ne résident pas à Gatineau, il sera possible de s’inscrire le 16 juin à compter de 8 h 30 jusqu’au 17 juin, à 23 h 59.

Malgré le contexte actuel, nos équipes sont mobilisées et seront prêtes à accueillir les enfants et à offrir des activités amusantes. La planification est actuellement en cours et je suis certain que les parents seront au rendez-vous pour la période d’inscription , souligne Martin Lajeunesse, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire, par voie de communiqué.

Des activités divertissantes permettront aux enfants de s’amuser en sécurité tout en offrant une option aux parents qui le souhaitent , ajoute également la Ville, assurant que les consignes et les mesures sanitaires seront appliquées rigoureusement sur l’ensemble des sites des camps de jour .

Ces mesures pourraient être soumises à des assouplissements ou des resserrements selon la situation épidémiologique.

La Ville précise également qu’une carte Accès Gatineau valide est nécessaire aux fins de l’inscription. Elle peut être renouvelée sur le portail citoyen, et les personnes qui ne la possèdent pas peuvent se rendre dans une bibliothèque pour se la procurer.