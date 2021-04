COVID-19 : les écoles publiques d’Edmonton songent aussi à l’apprentissage en ligne

Mercredi, le Conseil scolaire public d’Edmonton (EPSB) comptait près de 900 personnes en isolement en raison de possibles expositions à la COVID-19. Environ 27 cours se sont retrouvés sans enseignant, en raison d’une pénurie de remplaçants.

Le surintendant de l’ EPSBEdmonton public school board , Darrel Robertson, dit que l’idée de faire une transition vers les cours en ligne pour les élèves du secondaire devrait être sérieusement étudiée .

Le nombre de cas de COVID-19 a augmenté considérablement dans les écoles du conseil au cours de la dernière semaine, selon lui.

La présidente de l’ EPSBEdmonton public school board , Trisha Estabrooks, précise qu’il y avait tout de même davantage de cas et de personnes en isolement l’automne dernier. Elle s’inquiète toutefois des taux de propagation actuels et de la domination des variants dans la province.

Le rythme de croissance des variants qu’on voit dans nos écoles [...] porte à croire que nous pourrions rapidement être dans une situation où nous allons devoir nous tourner vers un [ scénario d’apprentissage en ligne] , dit-elle.

Le Conseil scolaire catholique d’Edmonton rapportait quant à lui, mercredi, qu’environ 1000 de ses élèves et membres du personnel étaient en isolement. Le Conseil n’a pas répondu directement à une question sur la possibilité d'une transition vers l’apprentissage en ligne.

Moins de cas à Edmonton

Mercredi, la ministre de l’Éducation, Adriana La Grange a accepté la requête des conseils scolaires public et catholique de Calgary de transitionner vers l’apprentissage en ligne pour les élèves de la 7e à la 12e année. Elle dit que ce sont les seuls conseils scolaires à avoir demandé de le faire.

Selon les données du 14 avril, Calgary compte près de deux fois plus de cas actifs de la COVID-19 qu’Edmonton. À Calgary, 77 écoles ont des éclosions et 62 autres recensent entre 2 et 4 cas. Edmonton dénombre 13 écoles avec des éclosions et 31 qui recensent entre 2 et 4 cas.

Des parents prennent les devants

Dans l’ensemble de la province, la propagation s'accélère toutefois, surtout chez les jeunes. Le taux de cas chez les 5 à 19 ans est plus élevé que jamais.

Certains parents ont déjà décidé de garder leurs enfants à la maison si des cas se déclarent dans leur école.

C’est ce qu’a fait Nicole Barker, dont la fille, Lily, est élève de première année à l’école Holyrood, à Edmonton.

La semaine dernière, trois personnes fréquentant son école ont été déclarées positifs à la COVID-19 et 55 autres ont été placées en isolement.

Nicole Barker a décidé de garder Lily à la maison pour une semaine.

Il y a une crainte que ma fille contracte la COVID-19 et la ramène dans la maison , explique-t-elle.

L’ EPSBEdmonton public school board dit que seulement 26 % de ses élèves se sont inscrits à l’apprentissage en ligne plutôt qu’en personne au dernier trimestre. C’est le chiffre le plus bas depuis le début de la pandémie. Toutefois, quelque 300 élèves ont fait une demande tardive pour suivre leurs cours à distance après mars.

Le Conseil scolaire catholique d’Edmonton ne permet pas aux parents et élèves de changer d’idée chaque trimestre. Il leur a fallu choisir entre les cours en personne ou en ligne à l’automne.

D'après les informations de Janet French