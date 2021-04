Les immigrants seraient peu nombreux à se faire vacciner

Le directeur de la santé publique de l'Estrie, le Dr Alain Poirier, a fait cette remarque lors de son point de presse, mercredi, tout en invitant ces personnes à venir se faire vacciner.

Est-ce qu'on n'est pas assez bon pour les rejoindre? Par les organismes communautaires, les associations, les villes? Sherbrooke n'est pas une ville si multiethnique que ça, mais quand même, on a plein de gens et on ne les voit pas dans les centres. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie

Le docteur Poirier a toutefois précisé qu'il se basait uniquement sur des observations faites par du personnel oeuvrant dans les centres de vaccination, et non sur des données fiables.

Une moyenne d'âge de 50 ans et moins chez les immigrants

Le Service d'aide aux Néo-Canadiens, qui a pour mission d'accueillir les personnes immigrantes en Estrie, rappelle que la majorité des immigrants ne font pas partie des groupes d'âge visés par la vaccination contre la COVID-19, jusqu'à présent.

Les personnes immigrantes que nous appuyons, en général, ce sont des familles jeunes avec des enfants. Elles sont âgées de 50 ans et moins. C'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent avoir plus de 50 ans, quand il s'agit de regroupements familiaux ou de faire venir des parents, mais ce n'est pas la majorité. Une citation de :Mercedes Orellana, directrice générale du Service d'aide aux Néo-Canadiens

De plus, les aînés qui sont issus de l'immigration et qui vivent en résidence ou en CHSLD ont déjà reçu le vaccin, selon Mercedes Orellana, et ne vont pas dans les centres de vaccination.

Transmission de l'information en plusieurs langues

Pour assurer que les immigrants reçoivent les informations de la santé publique, le Service d'aide aux Néo-Canadiens fait entre autres appel à des interprètes pour diffuser l'information dans diverses langues. Les immigrants, comme l'ensemble de la population, peuvent avoir des craintes à ce sujet, souligne Mercedes Orellana.

On est en contact avec des personnes qui parlent une trentaine de langues. Une citation de :Mercedes Orellana, directrice générale du Service d'aide aux Néo-Canadiens

Depuis le début de la pandémie, Mercedes Orellana note qu'il y a une baisse significative des immigrants qui font leur arrivée en Estrie. Ils ont recommencé à s'établir en Estrie en novembre dernier, au compte-gouttes.

Les délais pour les procédures d'immigration se sont par ailleurs allongés partout au pays.