Washington annonce des sanctions contre Moscou et l'expulsion de 10 diplomates

Le gouvernement américain de Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates russes, en réponse à des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020 attribuées à Moscou.

Le président des États-Unis a signé un décret qui permettra de punir à nouveau la Russie, de manière à engendrer des conséquences stratégiques et économiques, si elle continue ou favorise une escalade de ses actions de déstabilisation internationale , a prévenu la Maison-Blanche dans un communiqué.

Dans le cadre de ce décret, le Trésor américain a interdit aux institutions financières américaines d'acheter directement de la dette émise par la Russie après le 14 juin prochain.

Il sanctionne également six sociétés technologiques russes accusées de soutenir les activités du renseignement de Moscou.

Il s'agit d'une riposte à la gigantesque cyberattaque de 2020 ayant utilisé comme vecteur SolarWinds, un éditeur américain de logiciels dont un produit a été piraté pour introduire une faille chez ses utilisateurs, y compris plusieurs agences fédérales américaines.

L'administration Biden accuse formellement la Russie d'être responsable de cette attaque, comme elle l'avait déjà laissé entendre.

Par ailleurs, le Trésor sanctionne 32 entités et personnes accusées d'avoir tenté, au nom du gouvernement russe, d'influencer l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis , selon la Maison-Blanche.

Et, en partenariat avec l'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, le gouvernement américain impose aussi des sanctions à huit personnes et entités associées à l'occupation et à la répression persistantes en Crimée .

Quant aux accusations de primes offertes par la Russie à des talibans pour attaquer des soldats américains ou étrangers en Afghanistan, la Maison-Blanche reste pour le moment vague, affirmant que cette affaire est gérée par des canaux diplomatiques, militaires et de renseignement .

À la suite de l'annonce de l'administration Biden, la Russie a promis jeudi une réponse inévitable aux nouvelles sanctions à son encontre, et convoqué l'ambassadeur américain à Moscou pour une conversation difficile .