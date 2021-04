Le voleur d'une camionnette poursuivi sur 150 km par la police

Un homme qui venait de commettre un vol de véhicule à Sainte-Croix, dans la région de Chaudière-Appalaches, a tout tenté pour échapper aux policiers, pour être finalement arrêté à Sorel-Tracy, en Montérégie après une sortie de route et une collision.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de la MRC de Lotbinière avaient d'abord reçu le signalement pour une camionnette volée vers 16 h mercredi.

Le suspect a été localisé dans l'heure qui a suivi sur l'autoroute 30 Ouest, à Bécancour, dans le Centre-du-Québec, qui devient la route 132 à cet endroit.

Poursuite policière

Le conducteur a cependant refusé de s'immobiliser et s'en est suivi une poursuite policière.

Une fois arrivé à l'intersection du rang sud et de la route 132, dans la MRC Pierre-De Saurel, il perd le contrôle en tenant d'éviter le tapis à clous et percute un véhicule immobilisé et un poteau de service , a indiqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Heureusement, personne n'a été blessé et l'individu, qui était seul à bord de la camionnette, a finalement été arrêté.

Le suspect a conduit en ayant les capacités affaiblies. Il pourrait donc faire face à des accusations s'apparentant à conduite dangereuse, fuite et vol de véhicule , a précisé la sergente Bernard.

Un reconstitutionniste de la SQ était sur place en soirée pour analyser la scène et l'homme était toujours détenu par les policiers. L'enquête de la SQ se poursuit.