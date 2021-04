Décès de Michel Louvain : le Québec pleure une idole

Sur les réseaux sociaux, les réactions n'ont pas tardé à fuser, le premier ministre du Québec, François Legault, déplorant la perte d' une idole qui a marqué plusieurs décennies . Michel Louvain, a-t-il ajouté, était un homme professionnel, gentil, respectueux et modeste .

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a souligné le départ d'un grand de la chanson québécoise. Sa bonne humeur, son élégance et son charisme manqueront aux gens, a-t-il dit.

Un grand qui nous quitte , a pour sa part déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante. C'est tout le Québec qui pleure ce soir son départ. Grâce à son charisme et son audace, il nous aura charmés du début jusqu'à la fin , a-t-elle dit.

Le ministre du Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, parle lui aussi d' un des grands de la scène musicale québécoise . Quelle générosité durant ses 60 ans de carrière! a-t-il écrit.

De son côté, le député libéral Gaétan Barrette évoque un grand Brossardois, un talent indéniable, une ténacité sans égal, mais surtout une chaleur et une humilité qui auront marqué plus d'une génération .

La Ville de Brossard a par ailleurs annoncé que les drapeaux de l'hôtel de ville seront mis en berne jeudi, à la suite du décès du chanteur.

La chanteuse Renée Martel, qui a côtoyé Michel Louvain pendant des décennies, se souvient de ce dernier comme d'un ami extrêmement précieux .

On s'est connus dans les années 1970 et, petit à petit, on est devenus des amis très proches, a-t-elle raconté. On fêtait nos anniversaires ensemble. J'ai fait des tournées avec Michel...

Pour moi, Michel c'était – et je n'en reviens pas que je parle de lui au passé – quelqu'un d'extrêmement précieux dans ma vie que j'adorais, et que j'adore toujours. Une citation de :Renée Martel

En entrevue sur les ondes de Radio-Canada, Mme Martel a affirmé que Michel Louvain était quelqu'un d'authentique; il était lui .

Michel Louvain en compagnie de la chanteuse Renée Martel. Photo : Radio-Canada / Julie Mainville

C'est extrêmement bouleversant, c'est presque incroyable, j'ai de la misère à le réaliser , en fait, a quant à lui lancé le chanteur Mario Pelchat, qui a collaboré avec Michel Louvain, notamment dans le cadre d'une tournée de spectacles rendant hommage à Charles Aznavour.

Les spectacles devaient reprendre, on avait hâte que ça reprenne après la pandémie, a-t-il continué.

Il était toujours le même homme, le même artiste aimé du public. Quand il arrivait sur scène, c'était systématiquement [l'ovation]. Il avait un accueil extraordinaire , a-t-il dit en ondes sur ICI RDI.

C'était un pur bonheur de partager une scène avec lui. Une citation de :Mario Pelchat

Sur Facebook, le chanteur Dan Bigras s'est remémoré les Shows du Refuge auxquels a participé Michel Louvain. T'as eu peur d'accepter la première fois, comme si des rockers n'auraient pas été fins avec toi. Mais on t'a tous aimé tout de suite et énormément , a-t-il écrit. J'espère que ton élégance de cœur continuera de se transmettre , a-t-il ajouté.

L'animatrice Monique Giroux a confié sur Facebook avoir demandé mercredi après-midi à un ami commun de lui faire un message : Dis-lui que je l'aime et demande-lui de veiller sur nous. Chaque instant partagé avec toi a été si chaleureux, tendre et vrai.

L'animatrice Isabelle Racicot a affirmé que le Québec perdait l'un de ses plus grands gentlemen de la colonie artistique . Son sourire, sa générosité, sa tendresse vont nous manquer, ainsi que ses pantalons repassés à la dernière seconde avant d'entrer en onde , a-t-elle écrit.

L'humoriste Mike Ward, qui a publié une photo du célèbre chanteur à ses côtés, s'est attristé du départ d'un homme charmant, rempli de bonté , tandis que l'animateur et ex-politicien Mario Dumont a salué un homme au coeur d'or .

Le comédien et animateur André Robitaille a aussi témoigné de sa tristesse sur les réseaux sociaux. J’ai eu la chance d’être près de lui ces dernières années, charmant homme! , a-t-il écrit.