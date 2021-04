Le PLC et le NPD signent l'arrêt de mort du rapport d'impôt unique

Le projet de loi C-224 sur le rapport d'impôt unique du Bloc québécois n'est plus. La manoeuvre de réanimation du bloquiste Gabriel Ste-Marie aura obtenu l'appui in extremis du Parti conservateur, mais cela n'aura pas été suffisant pour ramener le projet de loi initial à la vie. Les libéraux et néo-démocrates ont voté contre, usant de leur majorité pour signer la mort définitive de C-224.