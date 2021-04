Universités : un député veut changer la Loi sur les arrangements avec les créanciers

Il veut empêcher d’autres universités d’imiter l’Université Laurentienne et d’utiliser la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies pour supprimer des programmes.

Nous devons nous assurer que ça n’arrive plus jamais , a déclaré M. Lefebvre. Nous devons assurer la pérennité de nos institutions à l’échelle du pays.

Le député a indiqué qu'il a commencé à préparer son projet de loi en février.

Visiblement ému, il a rappelé l’importance de l’Université Laurentienne pour le Nord de l’Ontario.

Le député néo-démocrate de Timmins—Baie James, Charlie Angus, avait d'ailleurs appelé, au début du débat, le gouvernement Trudeau à agir pour éviter que la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies soit encore utilisée par un établissement d’enseignement.

Le député néo-démocrate Charlie Angus a demandé la tenue du débat d'urgence sur l'Université Laurentienne. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Angus craint que d’autres institutions publiques soient démantelées ou privatisées.

Il a souligné aussi l’importance d’offrir des cours universitaires en milieu rural, particulièrement en français.

Son collègue Scott Duvall, député de Hamilton Mountain, a exprimé les mêmes inquiétudes et veut pour sa part améliorer la protection des travailleurs prévue par la LACCLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies .

Cette question a notamment été soulevée plus tôt cette semaine par la députée provinciale France Gélinas et par Yalla Sangaré, le trésorier de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université.

Le député conservateur Steven Blaney a pour sa part appelé la ministre Mélanie Joly à agir rapidement, notamment pour protéger les emplois des professeurs.

Son collègue Joël Godin a ajouté que le fédéral ne peut pas attendre la mise à jour de la Loi sur les langues officielles pour assurer la survie des universités qui offrent des cours en français dans les communautés en situation minoritaire.