La sortie du film Souterrain, de Sophie Dupuis, à nouveau reportée

Ce long métrage, le deuxième de Sophie Dupuis après Chien de garde, prendra l’affiche dès que la situation sanitaire sera plus favorable et que l’ouverture de l’ensemble des salles à travers la province sera effective et que la situation des exploitants de salles sera moins fragile , précise le communiqué envoyé par les entreprises de production et de distribution de Souterrain.

Le film s'en va nulle part : il reste au chaud, en sécurité, dans notre petit baluchon , a commenté Sophie Dupuis sur son compte Facebook.

Pour le moment, Souterrain n’a été projeté qu’une seule fois. C’était en septembre dernier, à Val-d’Or, devant un public composé d’une quarantaine de mineurs ayant contribué au film.

En effet, ce film se déroule dans l’univers des mines de Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. Il met en scène Maxime, un jeune mineur valdorien confronté à plusieurs difficultés dans sa vie, qui intègre une mission de sauvetage le jour où une explosion se produit dans la mine.

Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James Hyndman, Guillaume Cyr ou encore Catherine Trudeau et Mickaël Gouin jouent dans ce long métrage très attendu.

Souterrain doit ouvrir les 39es Rendez-vous Québec Cinéma le 28 avril prochain. En raison des incertitudes créées par la troisième vague, le dévoilement de la programmation du festival, prévu jeudi, a été reporté au 22 avril.