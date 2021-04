Enquêtes sur les personnes disparues : un changement majeur requis, selon des activistes

Ce changement majeur est d’autant plus nécessaire pour rétablir la confiance brisée entre les communautés LGBTQ et la police de Toronto, selon eux.

Ces réactions font suite à un rapport qui a révélé que la discrimination systémique a entravé plusieurs enquêtes sur des personnes disparues par le passé dans la Ville Reine.

La police a promis d'apporter certains changements à la lumière des conclusions du rapport, publié mardi.

Malgré tout, la police au complet doit être réimaginée , selon Justin Khan, directeur de l'intérêt public et des initiatives juridiques pour The 519, une organisation torontoise au service des résidents LGBTQ2S+.

Il faut un renouvellement complet du leadership. [Nous avons besoin d’] une structure de maintien de l'ordre qui ne soit pas paramilitaire.

Le rapport publié mardi a révélé que la discrimination et les idées stéréotypées concernant les communautés LGBTQ2S+ ont nui à un certain nombre d'enquêtes sur des personnes disparues. L'enquête sur le tueur en série Bruce McArthur y est citée.

Ces incidents érodent la confiance du public dans la police, peut-on lire dans ses conclusions.

L'étude, dirigée par l'ancienne juge Gloria Epstein, préconise une refonte de la manière dont ces enquêtes sont menées, au profit d'un système plus holistique qui s'appuie davantage sur le personnel civil, les services sociaux et la participation de la communauté.

Le chef de police intérimaire de Toronto, James Ramer, a présenté ses excuses mardi pour la façon dont la police a communiqué avec les populations marginalisées au cours des enquêtes décrites dans le rapport.

Il a déclaré que la police allait mettre en œuvre plusieurs des recommandations, notamment en doublant le nombre d'enquêteurs dans son unité des personnes disparues.

Nous sommes conscients que la façon dont nous mettons en œuvre ces recommandations aura une incidence sur notre capacité à rétablir la confiance de la communauté dans la police , a-t-il déclaré.

Optimisme prudent

Haran Vijayanathan, qui faisait partie d'un groupe consultatif communautaire impliqué dans les travaux du rapport, a déclaré qu'il était prudemment optimiste quant à la réalisation de certains des changements proposés.

Malgré tout, M. Vijayanathan - qui a travaillé en étroite collaboration avec les amis et les parents des victimes de McArthur - a déclaré qu'il faudra des années pour que la confiance soit rétablie.

Ce rapport confirme qu’une restructuration de la police est de mise. Elle doit être réaffectée pour répondre aux besoins de la communauté. Personne n’a confiance en la police , a déclaré M. Vijayanathan, ancien directeur exécutif de l'Alliance for South Asian Aids Prevention (Alliance pour la prévention du SIDA chez les Sud-Asiatiques, traduction libre).

Des contradictions

Selon Gary Kinsman, activiste et chercheur, il y a de graves contradictions dans le rapport.

M. Kinsman considère que le rapport dresse un réquisitoire cinglant contre le Service de police de Toronto. Malgré cela, ce dernier recommande néanmoins ce qui équivaut à un élargissement des pouvoirs et du financement de la police, selon lui.

M. Kinsman est coauteur du livre The Canadian War on Queers : National Security as Sexual Regulation.

L'intégration d'un plus grand nombre d'employés civils dans l'unité des personnes disparues, tel que recommandé, les obligerait à travailler dans le contexte de la culture policière actuelle, explique-t-il.

Ce n'est pas du tout une solution tant que la police est prioritaire en tant que coordinatrice , a-t-il déclaré.

Une bien meilleure solution [...] serait de retirer les responsabilités de la police en lien avec les personnes disparues [...] et de l'accorder à des organismes communautaires , croit-il.

Les différences de pouvoir social entre la police et les diverses communautés marginalisées disparaissent comme par magie dans les recommandations du rapport , a-t-il déclaré.

Des mécanismes visant à promouvoir la communication entre la police et les populations marginalisées sont en place depuis longtemps, mais elles ne fonctionnent pas, selon M. Khan.

Il ajoute qu’il ne devrait pas incomber aux personnes vulnérables de s'engager auprès d'une institution qui, historiquement, a été détrimentale à leur sécurité.