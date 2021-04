COVID-19 : 1168 nouveaux cas et 6 morts de plus en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique enregistre 1168 nouveaux cas de COVID-19 et 6g décès supplémentaires dans les dernières 24 heures.

Parmi les 9821 cas actifs, 397 personnes sont hospitalisées, dont 120 aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas se trouvent sur les territoires des régies de la santé du Fraser (632) et de Vancouver Coastal (341).

Ces données sur l'évolution de la maladie proviennent de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et du ministre de la Santé, Adrian Dix, qui les ont dévoilées dans une déclaration commune mercredi.

Le bilan ne fait pas état de la progression des variants.

Jusqu’à présent, 1 190 832 doses de vaccin ont été administrées dans la province, dont 87 820 secondes doses. Les personnes de plus de 55 ans, les personnes autochtones de plus de 18 ans et les personnes vulnérables qui ont reçu une lettre à cet effet en raison d’une maladie sous-jacente peuvent prendre rendez-vous pour être vaccinées.

Les autorités sanitaires encouragent fortement les personnes admissibles à la vaccination à prendre rendez-vous dès maintenant. Non seulement cela vous protège, mais cela offre également une plus grande protection à tout le monde autour de vous , peut-on lire dans le communiqué.

On compte 114 870 cas de COVID-19 et 1521 morts liées à la maladie depuis le début de la pandémie en Colombie-Britannique.