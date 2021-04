La foresterie, une industrie qui « imprime des dollars »

Il y a différents diamètres, du jeune bois, du très jeune bois. Ici, c'est du peuplier faux-tremble. Peu importe, ils vont tous finir en lamelles! explique Alain Shink en faisant visiter la cour à bois de l'usine Norbord West Fraser, à La Sarre.

Le surintendant à l'approvisionnement comprend à quel point l'inventaire des billes de bois qui défilent devant nous est précieux ces jours-ci : À la blague, je vais dire qu'on imprime des dollars dans l'usine. On imprime des panneaux de bois, mais avec les prix du marché, on imprime des dollars , lance-t-il.

L'usine de La Sarre fabrique des panneaux de bois à copeaux, un produit qui se vendait 18 $ l'an passé, mais pour lequel il faut maintenant débourser 60 $. À l'image du 2 x 4 qui se détaillait 2,60 $ chez le commerçant en avril 2020 et qui se vend aujourd'hui 7,50 $ l'unité, le prix a triplé.

Je vais prendre l'exemple du pétrole. Quand il y a rareté, à la pompe, ça coûte plus cher. C'est pourtant le même pétrole, ce sont les mêmes coûts de production. C'est la même chose pour le bois, le jeu de l'offre et de la demande , illustre M. Shink avec philosophie.

La pression est présente sur toute la chaîne d'approvisionnement du bois d'œuvre. La forte demande arrive au moment où les usines peinent encore à rattraper les semaines de production perdues lors du confinement du printemps 2020.

Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour semer un vent de panique chez les acheteurs. Les gens de notre équipe qui sont affectés à la vente de bois reçoivent des appels des courtiers en matériaux qui font leur offre de X ou Y ou Z montant. Des montants qui atteignent des sommets historiques. On le reconnaît, c'est une période très positive pour nous , explique Frédéric Verreault, directeur du développement corporatif de Chantier Chibougamau.

Cette entreprise, un important joueur de l'industrie, transforme annuellement 8 % de la forêt publique québécoise dans ses deux usines de Lebel-sur-Quévillon et de Chibougamau.

Toutefois, Chantier Chibougamau fabrique des 2 x 4 et non des miracles. Il n'y a pas de baguette magique pour augmenter en trois mois toute la chaîne d'approvisionnement, à partir de la forêt jusqu'à la capacité de transformer de l'usine , précise M. Verreault.

Personne ne nous a dit : "Accrochez votre tuque au printemps 2021, les constructeurs et les consommateurs vont augmenter de 30 % leur volume de consommation de bois''... On n'a pas reçu de mémo il y a six mois ou un an pour se préparer.

Une citation de :Frédéric Verreault, directeur du développement corporatif chez Chantier Chibougamau