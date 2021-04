Le député fédéral, élu depuis 2015, est apparu à l'écran des députés flambant nu.

Une capture d'écran obtenue par La Presse canadienne le montre debout, le sexe caché par son téléphone, entre les drapeaux du Canada et du Québec dans ce qui semble être son bureau.

La whip du Bloc québécois, Claude DeBellefeuille, s'en est plainte immédiatement après la période de questions, sans nommer le député.

Elle a rappelé que le président de la Chambre des communes a répété à de nombreuses reprises, depuis le début de la pandémie, l'importance de respecter le décorum et le code vestimentaire .

Je pense qu'aujourd'hui on a battu un record puisque, lors de la période des questions orales, on a pu voir un député dans son plus simple habit, c'est-à-dire nu. Il faut peut-être rappeler aux députés, surtout masculins, que la cravate et le veston sont obligatoires, mais aussi le chemisier, le caleçon ou le pantalon , a-t-elle fait savoir.

C'est un petit rappel à l'ordre. [...] Mais je pense qu'il faut rappeler aux députés de faire attention et de bien contrôler sa caméra. Une citation de :Claude DeBellefeuille, whip du Bloc québécois

Le président, Anthony Rota, a par la suite remercié la députée pour ses observations et a précisé qu'il n'avait pas vu la scène.

Je me suis informé auprès des techniciens et ils ont effectivement vu quelque chose. J'aimerais donc rappeler aux députés d'être toujours vigilants lorsqu'ils sont proches d'une caméra et d'un microphone , a indiqué le président Rota.

En fin de journée, le député a présenté ses excuses, dans une réponse envoyée par courriel.