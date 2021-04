Un frein temporaire à la recherche de variants du coronavirus au Québec

Plus de 70 % des tests révélaient de toute façon la prédominance du variant britannique. Les technologistes estimaient perdre trop de temps à faire des analyses pour le confirmer.

Les mêmes experts et les mêmes appareils effectuent le dépistage de la COVID-19 et l’identification de variants, une opération appelée criblage . Le ministère de la Santé veut que tous les tests positifs à la COVID-19 soient transférés au criblage pour vérifier s’il s’agit d’un variant.

Le processus demande des ressources importantes : dans certains laboratoires, effectuer un seul criblage équivaut à dépister jusqu’à trois personnes. Dans Chaudière-Appalaches, le tiers des tests étaient soumis à des délais pour cette raison.

J’estimais que le criblage nous empêchait de tester près de 400 échantillons par jour pour détecter le virus de la COVID-19. Leur analyse devait être reportée , explique le microbiologiste-infectiologue Jeannot Dumaresq.

Plus on fait de criblage à la recherche de variants, moins on peut tester de gens pour la COVID-19, et ça allonge les délais avant d'obtenir les résultats. Il a fallu faire un choix : soit continuer à cribler, soit tester le plus de gens possible.

Une citation de :Le Dr Jeannot Dumaresq, microbiologiste-infectiologue