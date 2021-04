Décès de Laurier Paquette, philanthrope d’Azilda

Laurier Paquette, un homme d'affaires et philanthrope qui a permis de remettre des bourses à plusieurs étudiants dans le besoin qui proviennent des communautés d’Azilda et Chelmsford, dans le Grand Sudbury, est décédé.

Le Collège Boréal a appris mercredi le décès de M. Paquette, qui était âgé de 88 ans.

Des dons totalisant 125 000 $ faits en 1998 par Laurier Paquette et sa conjointe Lorraine avaient permis la création d’un fonds en fiducie qui porte leur nom. Le gouvernement provincial avait égalé le don.

Depuis 1999, c’est plus de 210 bourses d’une valeur de 1000 $ qui ont été versées.

Le campus principal du Collège Boréal. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Quand on remet ses bourses aux étudiants, ça fait toute la différence des fois entre le fait que l’étudiant continue ses études ou abandonne , confie Nancy Raymond, directrice au bureau de développement du Collège Boréal.

Je vois l’impact que ça a sur nos jeunes et sur le futur. Une citation de :Nancy Raymond, directrice au bureau de développement du Collège Boréal

Mme Raymond a établi une bonne relation au fils des ans avec M. et Mme Paquette. J’ai eu la chance de les visiter dans leur maison. [Ils étaient amicaux], des gens authentiques.

Je suis très attristée d’apprendre la nouvelle. Il incarnait un esprit philanthropique parfait. Une citation de :Nancy Raymond, directrice au bureau de développement du Collège Boréal

Malheureusement, je ne peux pas aller voir Lorraine en raison de la pandémie , ajoute-t-elle. Je suis certaine que pour elle c’est quelque chose de très difficile en ce moment.

Laurier Paquette laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

Selon Nancy Raymond, Laurier Paquette était très fier de l’histoire de sa famille et de l’héritage qu’il laissait à la communauté.

Son père et ses frères s’étaient installés à Azilda en 1899 , quelques années après la fondation de la communauté, raconte Mme Raymond.

Quand il me racontait ses histoires, j’avais l’impression d’entendre mon grand-père. Ils ont dû défricher des terres. Une citation de :Nancy Raymond, directrice au bureau de développement du Collège Boréal

Laurier Paquette a été propriétaire d’un garage et a pris sa retraite relativement tôt, en 1976. Sa conjointe a été enseignante.

L’importance des études postsecondaires lui avait été transmise par son père, qui était très fier d’avoir réussi à terminer une année au collège, au début du 20e siècle, malgré une situation financière difficile.

Azilda, dans le Grand Sudbury, est une communauté majoritairement francophone. Photo : Radio-Canada / Hugo Duchaine

Laurier et Lorraine Paquette, qui n’ont pas eu d’enfant, ont trouvé dans le Collège Boréal un partenaire idéal pour aider les jeunes d'Azilda et des environs, selon Nancy Raymond.

Ils voulaient encourager les jeunes à poursuivre des études postsecondaires et surtout à rester ici après, pour redonner à la communauté , explique Nancy Raymond. Ils se sont dit "nous on croit en l’éducation en français ici dans le Nord. On veut garder nos jeunes ici dans le Nord."

Ils ont fait une différence, et ce qu’il y a de beau, c’est qu’ils vont continuer de faire une différence pour toujours , conclut-elle.

Un hall d’entrée du campus principal du Collège Boréal, à Sudbury, porte le nom de Laurier et Lorraine Paquette.

Nancy Raymond affirme que le Collège y installera probablement une nouvelle plaque en mémoire de M. Paquette.