COVID-19 : l'IUCPQ déleste 38 % de ses chirurgies cardiaques

Devant une hausse des hospitalisations en lien avec la COVID-19, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) annonce un plan de délestage de ses activités régulières, dont une baisse de 38 % de ses chirurgies cardiaques. Le bloc opératoire sera fonctionnel à environ 60 % de sa capacité.

Ainsi, 32 chirurgies cardiaques pour des cas majeurs seront pratiquées chaque semaine, annonce l'hôpital, soit une baisse de 38 % des activités prévues.

L'hôpital ne pourra pratiquer plus que huit chirurgies bariatriques par semaine, soit un délestage de 68 % des activités prévues.

Activités touchées : Chirurgie thoracique oncologique Délestage de 35 %

13 cas faits par semaine Hémodynamie Délestage de 15 %

122 cas faits par semaine Électrophysiologie Délestage de 15 %

49 cas faits par semaine

Le délestage était devenu nécessaire pour rendre le personnel disponible pour les patients hospitalisés en raison de la COVID-19. Rappelons que l' IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec offre des soins à des patients de tout l'Est-du-Québec pour des soins spécialisés.

Au cours des derniers jours, la décision de moduler nos activités cliniques a été prise en fonction de la situation qui évolue de jour en jour. C’est-à-dire que les chirurgies sont priorisées et planifiées en fonction de la disponibilité des salles, des médecins et du personnel , précise l' IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec .

Cette modulation peut impliquer de reporter certains rendez-vous moins urgents. Dans de tels cas, les usagers seront contactés afin de planifier un nouveau rendez-vous , ajoute l'institut.

L'accès aux soins et services d'urgence n'est pas compromis, assure l'hôpital, et invite toutes personnes qui ont besoin de soins d'urgence à se présenter sur place.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale compte désormais 91 personnes hospitalisées pour la COVID-19, dont 22 aux soins intensifs.