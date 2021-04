COVID-19 : les hospitalisations continuent d'augmenter en Alberta

Actuellement, 420 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 en Alberta, soit 18 de plus que mardi. Le nombre d'Albertains hospitalisés aux soins intensifs est de 92, soit 4 de plus que mardi.

L’Alberta annonce également 1412 nouvelles infections par le virus qui cause la COVID-19 et 8 décès supplémentaires. Trois de ces décès ont toutefois eu lieu en janvier, en février et en mars.

Le nombre total d'infections actives dans la province est de 15 569. Parmi elles, 8197 sont dues aux variants du virus.

Depuis mardi, les autorités sanitaires ont identifié 778 infections dues aux variants.

Le taux de positivité est maintenant de 9,10 % dans la province.

Jusqu'à présent, 994 605 doses de vaccins ont été administrées.