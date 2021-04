Une générosité prenant ses racines dans la culture burundaise

Quand Renord Nsekera a découvert la Fondation fransaskoise en 2016, il a été impressionné par les actions et les interventions de l’organisme. Il voulait redonner à la communauté qui l'a accueilli et ne pouvait pas tourner le dos. Donner est tout à fait naturel pour Renord Nsekera, cela fait partie de sa culture et de qui il est.

Renord Nsekera est arrivé à Regina en 2015 et il avait été accueilli par la communauté fransaskoise et par l’Assemblée communautaire fransaskoise.

Je me suis dit : j’ai été intégré par la communauté, il faut que moi aussi je participe dans la vie de la communauté surtout avec les projets de la Fondation fransaskoise parce que je les ai trouvés vraiment très, très importants pour la survie de la communauté fransaskoise en général.

Renord Nsekera explique que c’est sa culture burundaise qui l’a inculqué ce désir de donner. Il explique qu'au Burundi, il y a une grande solidarité familiale et communautaire.

Renord Nsekera, à droite, à l'âge de 7 ans. (archives) Photo : Renord Nsekera

Quand j’aurai quelque chose à donner, je vais donner pour participer à cette solidarité qui m’a fait grandir moi aussi. Une citation de :Renord Nsekera, donateur

«Sur la photo de mon mariage, deux autres parents qui m'ont recueilli et m'ont réconforté.» Photo : Renord Nsekera

C’est un pays qui est moins développé : pour éviter de dire pauvre , dit-il avec un sourire. Mais c’est aussi un pays qui a connu beaucoup de problèmes sociaux et beaucoup de problèmes avec la guerre. Moi aussi, j’ai personnellement grandi avec l’aide des personnes de la famille. C’est une société qui survit grâce à une solidarité entre la famille et entre les amis.

Il donne régulièrement à des organismes de bienfaisance comme Médecins sans frontières et à sa famille ou à des amis qui passent par des temps plus difficiles. On reçoit des messages et on ne peut pas fermer les yeux, on donne quand même.

Si tu as l’esprit de donner, tu ne peux pas manquer à donner. Une citation de :Renord Nsekera, donateur

Même s’il sent une certaine fierté de pouvoir donner ce n’est pas toujours facile. Son épouse est actuellement étudiante et ils élèvent également leurs quatre enfants. Mais il ne croit pas que c’est nécessaire d’avoir beaucoup de moyens pour donner.

Le peu que tu donnes sert quand même à sauver une vie ou faire avancer les choses dans la communauté. Pour donner ça ne dépend pas d’avoir beaucoup de moyens c’est surtout de sentir et d’avoir cet esprit de se sentir interpellé à donner.

Il croit que si tout le monde de la communauté fransaskoise donnait un petit peu, cela ferait une grande différence.