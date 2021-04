Admirer les cerisiers de High Park en ligne

En général, des dizaines de milliers de personnes visitent le parc de l’ouest de la ville pour admirer les cerisiers en fleurs.

La Ville veut éviter les attroupements et va donc clôturer les trois secteurs où se trouvent les cerisiers. Les véhicules ne pourront pas non plus circuler dans le parc. La Ville pense que la floraison aura lieu d’ici la fin d’avril et annoncera ultérieurement les dates exactes de fermeture.

Les piétons et les cyclistes pourront toutefois continuer à se promener dans le parc. L'objectif est de permettre aux gens du quartier d'y faire de l’exercice.

Des policiers et des employés municipaux surveilleront le parc pour interdire la circulation automobile et s’assurer que personne n’escalade les clôtures.

Ils pourraient aussi être présents dans d’autres secteurs de Toronto où l'on trouve également des cerisiers.