Le Québec champion des dépenses publicitaires en prévention de la COVID-19

Le Québec a dépensé beaucoup plus que les autres provinces et le fédéral en publicités liées aux mesures de prévention de la COVID-19, selon les informations obtenues par Radio-Canada. Ces données excluent toutefois l’Ontario, qui refuse de les dévoiler.

Du mois de mars 2020 au mois de février 2021, le Québec a dépensé près de 133,5 millions de dollars en placements publicitaires à cet effet. Ce montant se situe bien au-dessus de la moyenne nationale, tant pour le montant absolu que pour le montant par habitant.

À titre de comparaison, la Colombie-Britannique n’a dépensé que 7,8 millions de dollars pour ses campagnes publicitaires liées à la COVID-19 de mars 2020 à mars 2021. C’est 17 fois moins que le Québec, pour une population d’environ 5,1 millions d’habitants. La population du Québec s’élève quant à elle à un peu moins de 8,6 millions d’habitants, selon Statistique Canada.

Ainsi, le Québec a dépensé 15,57 $ par habitant en publicités, contre 1,12 $ pour Santé Canada et 5,70$ pour les Territoires du Nord-Ouest, ce qui représente la deuxième somme par habitant la plus importante parmi les 10 juridictions canadiennes qui ont fourni leurs données.

L'Ontario ne dévoile pas ses données

L’Ontario, la province la plus populeuse au pays avec plus de 14,7 millions d’habitants - et celle où l’on compte le nombre le plus élevé de cas de COVID-19 - refuse de dévoiler ses dépenses publicitaires liées à la maladie. Nous ne divulguons pas de manière informelle les dépenses médiatiques , indique un porte-parole du ministère de la Santé de l’Ontario par courriel.

Radio-Canada a rempli une demande d’accès à l’information afin d’obtenir ces données. Cette demande est en cours de traitement.

Santé Canada, de même que tous les territoires et toutes les autres provinces à l’exception du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, et de l’Île-du-Prince-Édouard ont été en mesure de dévoiler les sommes dépensées.

Le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont cessé de donner suite aux courriels de Radio-Canada. Pour sa part, la Nouvelle-Écosse dit ne pas encore avoir les informations en main et qu'elle publiera un rapport sur la question dans un avenir indéterminé.

Un écosystème médiatique très différent au Québec

Les dépenses publicitaires liées à la COVID-19 dans chaque province et territoire incluent les placements publicitaires faits sur des panneaux, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et sur Internet, incluant les médias sociaux.

La période couverte par les données fournies varie en fonction des gouvernements. Elle s'étend de mars 2020 à février 2021 inclusivement pour le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, et le Nunavut; de mars 2020 à mars 2021 inclusivement pour la Colombie-Britannique; et d'avril 2020 à mars 2021 inclusivement pour Santé Canada, le Yukon, et les Territoires du Nord-Ouest. L'Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan ont fourni des montants approximatifs à la mi-mars de cette année reflétant les dépenses effectuées depuis le début de la pandémie.

Questionné sur ce qui explique les dépenses relativement élevées du Québec en la matière, un porte-parole du Conseil exécutif souligne qu’il s’agit d’une crise sans précédent , et qu’elles ont permis de soutenir les médias de la province. Il ajoute que le Québec dispose d’un écosystème médiatique qui est très différent de celui du reste du Canada , sans donner plus de détails.

Malgré cette offensive publicitaire, le Québec demeure la province la plus endeuillée au pays : la COVID-19 y a fait 10 763 morts pour plus de 330 000 infections en date du 14 avril.