Les mesures qu’on a imposées, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on l’a fait. C’est pour prévenir et éviter le pire , assure la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, alors que les hospitalisations sont en hausse.

C'est un dernier coup qu'on a à donner pour arriver au 24 juin et que Chaudière-Appalaches sorte indemne de cette situation. On est en mode préventif.

Les MRCMunicipalité régionale de comté de Lotbinière, des Appalaches, de Montmagny et de L’Islet seront donc soumises désormais aux mêmes mesures que les MRCMunicipalité régionale de comté beauceronnes et la Ville de Lévis. La situation est excessivement préoccupante , insiste la ministre.

Le maire de Saint-Apollinaire, dans Lotbinière, s’attendait à ce que les mesures soient étendues à sa région. De quelques cas par semaine au mois de mars, les nouveaux cas quotidiens se sont multipliés depuis le début du mois d’avril.

Les cas montaient en flèche, il fallait s'y attendre. [Le virus] nous a rattrapés malheureusement , commente Bernard Ouellet. Quant à la cause de la récente flambée des cas, il soupçonne que le printemps hâtif et le beau temps aient pu favoriser les rassemblements.

Il invite maintenant les résidents de sa ville à profiter des beaux jours tout en respectant les mesures sanitaires. Ça vaut la peine parce qu'on veut essayer de s'en sortir. Si on fait attention, on a de bonnes chances de s'en sortir , juge le maire.

On a l'avantage d'être un peu en campagne, on a de l'espace. Prenons de l'espace, on peut se promener à bonne distance.

