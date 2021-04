Agrandissement du Centre Roger-Séguin : les Comtés unis de Prescott et Russell sollicités

La question a été soulevée mercredi, alors que la présidente du CARSCentre d’accueil Roger-Séguin , Judith Hupé, s’est adressée aux maires de la région dans le cadre de la réunion plénière mensuelle des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

Celle-ci a demandé aux CUPRComtés unis de Prescott et Russell de fournir à son établissement un engagement ferme de 500 000 $ annuellement sur une période de 30 ans.

Un montant de 11,7 millions de dollars est nécessaire pour compléter le montage financier du projet dont les coûts s’élèvent à près de 50 millions de dollars.

Un croquis de l’agrandissement du Centre d’accueil Roger-Séguin à Clarence Creek Photo : courtoisie/Centre Roger-Séguin

Avec cet agrandissement, le Centre comptera 128 lits, soit 15 de plus qu’actuellement, répartis dans quatre aires d’habitation.

Il est important de préciser que le CARSCentre d’accueil Roger-Séguin est le seul établissement à but non lucratif de l’ouest des CUPRComtés unis de Prescott et Russell à offrir des soins de longue durée.

On va continuer de faire des démarches pour faire d’autres levées de fonds. […] Cependant, nous ne serons pas en mesure de combler le manque à gagner [de 11,7 M$] pour mettre ce beau projet sur pied , a confié Judith Hupé aux membres du conseil.

Un développement économique pour le maire Desjardins

Les maires des CUPRComtés unis de Prescott et Russell ont prêté une oreille attentive à la demande faite par la présidente du CARSCentre d’accueil Roger-Séguin .

À commencer par le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, qui encourage ses collègues à appuyer le projet d’agrandissement déployé dans sa municipalité.

Il ne faut pas regarder ça juste comme un investissement. Il faut regarder ça comme un développement économique. Après tout, il y a 140 emplois. […] On sait que si on ne va pas de l’avant avec [ce projet-là], on va perdre des emplois, on va perdre des lits. Ça va s’en aller à Ottawa , a lancé celui-ci.

Le maire de la Cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins (archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien, a appelé néanmoins les membres du conseil à bien étudier la question avant de s’engager financièrement dans ce dossier à long terme.

Il faut dire qu’au cours des dernières années, le gouvernement régional s’est vu transférer certaines responsabilités comme, par exemple, le service régional de répartition des appels d'urgence des incendies.

Je n’ai pas de problème avec la demande du [ CARSCentre d’accueil Roger-Séguin ], je pense que c’est légitime. Mais je crois qu’à l’interne, nous devons avoir une discussion sur nos autres engagements, parce qu’on ne peut pas continuer à ce rythme-là , a indiqué le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

La question sera de nouveau discutée par les maires lors de la prochaine réunion régulière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell le 28 avril.