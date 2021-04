L’heure d’ouverture des parcs à Ottawa pourra varier

Les conseillers de chaque [quartier] pourront ainsi demander de modifier temporairement les heures d’ouverture de certains parcs municipaux afin d’aider à faire appliquer le décret ordonnant de rester à domicile à l’échelle de la province , précise une note de service du directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, mercredi.

Les grands rassemblements observés la fin de semaine dernière avaient provoqué l’ire du maire Jim Watson, qui rapportait, mardi, en entrevue à CBC, plus de 420 signalements pour dénoncer le non-respect des consignes sanitaires dans des situations aussi variées que des joutes de volleyball, des rassemblements dans des Airbnb et dans des églises.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L'une des choses que nous avons vues est un manque de distanciation et un manque d'utilisation des masques dans les parcs , a renchéri le médecin-chef adjoint de Santé publique Ottawa (SPO), le Dr Brent Moloughney, mercredi après-midi.

Il a indiqué du même souffle que les autorités ottaviennes songent à mettre de l'avant de nouvelles mesures pour encadrer le port du masque à l'extérieur.

Pareilles restrictions pourraient notamment cibler les endroits situés près des structures de jeux et devraient être annoncées d'ici au week-end prochain. L'hiver dernier, des règles étaient en vigueur concernant les patinoires, a-t-il relevé.

Les hospitalisations doublent tous les 12 jours

Le Dr Moloughney a par ailleurs tiré la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire, insistant sur le fait que le nombre d'hospitalisations double tous les 12 jours, selon le rythme actuel.

Les admissions aux soins intensifs doublent encore plus rapidement. Si cette tendance se poursuit et que nous continuons à voir des cas doubler et doubler, la capacité de notre système de santé de gérer cette quantité de cas [...] va être rendue extrêmement difficile et il sera ardu de suivre la cadence , a-t-il résumé.

Il a ajouté que les scénarios sont que le nombre d'hospitalisations pourrait se hisser à 200 dès la semaine prochaine et, si le rythme effréné de propagation de la COVID-19 se poursuit, 400 hospitalisations pourraient avoir à être jugulées en même temps.

C'est face à cette explosion d'infections au coronavirus qu'un couvre-feu dans les parcs municipaux, qui ferment actuellement à 23 h, a commencé à être envisagé.

L’idée divisait les membres du conseil municipal, dont le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, qui rappelait que dans son quartier, en milieu urbain, où les espaces verts sont plus rares et les habitations plus petites, les parcs sont les seuls espaces extérieurs dont certains peuvent profiter.

Fermetures à 21 h ou plus tôt

Afin de renforcer les restrictions provinciales et avec l’accord du conseiller de quartier, la Ville envisage donc plutôt de réduire les heures d’ouverture de certains parcs problématiques.

Les parcs problématiques continueront d’ouvrir à 5 h, cependant, ils fermeront, et toutes les personnes devront partir, à 21 h ou plus tôt, sept jours sur sept , précise la municipalité.

Des panneaux seront installés dans tous les parcs dont les heures d’ouverture sont réduites et les agents des règlements municipaux continueront de répondre aux plaintes relatives aux règlements municipaux et visiteront tous les parcs de la ville afin de faire appliquer les décrets provinciaux , est-il précisé.

Plus tard cette semaine, les ambassadeurs de parc commenceront également à visiter les parcs afin de renforcer les mesures de santé publique et de cerner les problèmes éventuels , indique également la Municipalité.

La province de l’Ontario en entier est en état d’urgence et est assujettie à un décret provincial ordonnant de rester à domicile depuis le 8 avril afin de ralentir la troisième vague de COVID-19.

Plus de surveillance à Gatineau

Du côté de Gatineau, la Ville a indiqué, mardi, qu'elle compte rehausser la surveillance dans ses parcs.

En raison des rassemblements du week-end dernier, notamment au parc des Cèdres, la Municipalité entend accroître ses effectifs pour s'assurer du respect des consignes sanitaires. Des employés municipaux seront également présents pour faire de la sensibilisation, alors que les policiers remettront des contraventions s'il y a lieu, a précisé le maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Avec des informations d'Antoine Trépanier