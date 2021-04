Réduire l'accès aux véhicules pour assurer la sécurité des cyclistes à la place Dundas

Au lieu d'ajouter des pistes cyclables, les conseillers ont voté pour bloquer la voie aux véhicules qui tournent sur la rue Dundas depuis la rue Ridout à l'ouest et la rue Wellington à l'est.

Les conseillers ont décidé que les voitures pourront toujours tourner sur Dundas à partir des rues Talbot, Richmond et Clarence. Cette option est appelée perméabilité filtrée .

Selon le conseil, elle vise à rendre la rue Dundas plus sécuritaire pour les cyclistes en réduisant le nombre de voitures qui y circulent. Seule la conseillère du quartier 9, Anna Hopkins, s'est opposée à ce changement.

Le conseil municipal a rejeté l'une des deux options présentées par le personnel de la Ville, qui consistait à ajouter des bandes cyclables bidirectionnelles à la rue et à transformer un segment de la place Dundas en une rue à sens unique en direction de l'est pour les véhicules.

Réduire les risques pour les cyclistes

Stephen Turner, conseiller du quartier 11, a déclaré que même si les pistes cyclables bidirectionnelles étaient sa préférence, le nouveau compromis convenait à la fois aux cyclistes et aux entreprises concernées.

Il y a trois choses qui constituent des risques pour les cyclistes, surtout dans les rues urbaines. L'un est la vitesse, l'autre le volume, et le troisième, les voitures garées et leurs portières qui s’ouvrent , a déclaré le conseiller Turner. [La perméabilité filtrée] fait deux choses. La première est qu'elle s'attaque à la vitesse et au volume de véhicules, et qu'elle s'occupe donc de ces deux risques pour les cyclistes.

[Les portières] demeurent toujours un risque, mais la capacité pour un cycliste de s'éloigner des portes d'une voiture qui s'ouvrent est bien meilleure quand il y a moins de circulation fréquente et rapide autour. Une citation de :Stephen Turner, conseiller du quartier 11, à London

Les véhicules peuvent accéder à la rue Dundas depuis des routes secondaires comme Clarence. Photo : CBC / Amanda Margison

La déviation est une option temporaire pour accueillir les cyclistes qui se déplacent d'est en ouest dans le cœur de la ville, alors que des travaux se déroulent sur la rue King, où une bande cyclable a été supprimée.

La mesure visait à répondre aux préoccupations des deux communautés et je pense que c'est un compromis raisonnable et je suis très intrigué de voir les résultats , a indiqué M. Turner.

Selon le conseil, la déviation de la circulation doit durer entre sept et huit mois et devrait coûter environ 5000 $ pour l’installation de barrières à chaque extrémité de la place Dundas ainsi que pour la signalisation visant à alerter la circulation en sens inverse.

Grâce à cette directive du conseil, notre prochaine étape consistera à présenter une modification du règlement municipal pour approbation par le conseil le 4 mai, suivie immédiatement de la mise en œuvre des changements temporaires à la place Dundas. Entre temps, nous continuerons à travailler avec les entreprises et les cyclistes pour faire connaître ces changements , a déclaré Doug MacRae, directeur des routes et des transports de la ville.

Avec les informations d'Andrew Lupton et de Sara Jabakhanji, CBC News