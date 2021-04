La vaccination bientôt offerte dans 60 pharmacies de l'Est-du-Québec

Sept pharmacies de la Côte-Nord, 13 de la Gaspésie, une des Îles-de-la-Madeleine et 39 du Bas-Saint-Laurent offriront ce service.

Les informations sur la prise de rendez-vous dans cinq de ces pharmacies, situées à Rimouski, à Mont-Joli et à Chandler, sont déjà accessibles sur le portail Clic Santé du gouvernement du Québec.

Des plages horaires s'ouvriront progressivement au public, en fonction de la réception des doses de vaccin dans chacune des pharmacies.

Stéphane Plante est pharmacien-propriétaire à Rimouski. Sa pharmacie fait partie de celle qui offre des services de vaccination contre la COVID-19 au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Pour le pharmacien-propriétaire affilié à la bannière Pharmaprix dont l'établissement est situé sur le boulevard Jessop à Rimouski, Stéphane Plante, il s'agit de son effort de guerre dans la lutte au coronavirus.

C'est un service de plus qu'on offre à notre clientèle [...] pour aider à vacciner le plus rapidement possible les gens. Une citation de :Stéphane Plante, pharmacien-propriétaire affilié à Pharmaprix

Environ 100 doses du vaccin de Moderna doivent être reçues par pharmacie. Les doses doivent être écoulées en 30 jours maximum. Certaines pharmacies ont aussi reçu quelques doses de vaccin de AztraZeneca.

Selon un porte-parole de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec, certaines pharmacies pourraient recevoir des doses supplémentaires en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et du déroulement des opérations.

Les doses attribuées par le ministère de la Santé et des Services sociaux aux pharmacies le sont en surplus de celles attribuées aux Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) régionaux.

La Pharmacie Marc Côté Inc., affiliée à la bannière Familiprix, offrira elle aussi des services de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui peuvent prendre rendez-vous sont celles qui figurent parmi les clientèles visées pour la vaccination par le gouvernement du Québec, comme les personnes âgées de 60 ans et plus, les travailleurs de la Santé, et les travailleurs essentiels tels que les enseignants et les policiers.

Stéphane Plante, avance que les pharmaciens pourraient contacter certains de leurs clients pour qu'ils se fassent vacciner contre la COVID-19.

Dans les cours de nos opérations, si on se rend compte qu'une personne devrait être vaccinée et ne l'a pas été, à ce moment-là, c'est certain qu'on va pouvoir inciter cette personne-là à faire le pas pour avoir sa protection , soutient-il à cet effet.

Environ 1500 pharmacies participent à cet effort de vaccination à travers le Québec.