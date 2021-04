Zone rouge en Estrie : une décision à venir mercredi soir

Le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, affirme que la situation ne s'améliore pas, avec l'augmentation des cas qui mène la région vers l'orange foncé , même si les autres indicateurs, comme les hospitalisations, restent relativement stables.

On est dans la chaleur... dans la chaleur de décider avec le ministère. Mais qu'on passe au rouge, ou qu'on reste en orange, on doit se reprendre en main. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

La hausse des variants est également inquiétante, puisqu'il représente plus de 50 % des cas de COVID-19 au Québec.

À tel point que maintenant, on ne prend même plus la peine de les rechercher. De toute façon, dans nos conduites, dans nos façons de faire, on fait comme si vous en étiez infectés , souligne-t-il, rappelant que celui-ci est beaucoup plus contagieux et semble frapper davantage les jeunes.

C'est eux qu'on retrouve actuellement dans nos hôpitaux. Beaucoup plus jeunes. Et il y a des complications , souligne le Dr Poirier.

La décision se prendra donc mercredi soir, à fonction du nombre de nouveaux cas recensés dans la journée. Depuis deux jours, les nouvelles infections étaient supérieures à 40.

Le Dr Poirier comprend que les gens sont exaspérés par la pandémie et les mesures. Toute cette "écoeurantite"-là est légitime , admet-il.

Merci à tous ceux qui [suivent les règles] si bien. Et ceux qui le font moins bien, merci de vous forcer un peu. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

La vaccination s'ouvre à de nouveaux groupes

La santé publique a d'ailleurs annoncé que la vaccination s'élargissait à de nouveaux groupes, mercredi.

Désormais, les travailleurs essentiels, ou à risque, pourront être vaccinés.

La liste des travailleurs essentiels Personnel dans les écoles

Personnel dans les milieux de garde

Personnel de la sécurité publique (pompiers, ambulanciers, employés dans les milieux correctionnels, etc.)

Travailleurs étrangers du secteur agricole

Travailleurs dans les abattoirs

Travailleurs dans les milieux communautaires

De plus, les personnes de moins de 60 ans avec une maladie chronique, qui sont hospitalisées, sont suivies à l'hôpital (dialyse ou chimiothérapie) ou doivent recevoir un vaccin sous la supervision d'un allergologue, seront immunisées directement à l'hôpital.

Cette nouvelle catégorie ne touche pas les personnes avec maladies chroniques qui ont un suivi occasionnel par leur médecin de famille, rappelle le Dr Poirier.

Plusieurs milliers de doses sont par ailleurs attendues la semaine prochaine en Estrie.

La santé publique souligne également que quelques doses du vaccin AstraZeneca sont toujours disponibles sans rendez-vous au Centre de foires de Sherbrooke.