La Ville d’Edmundston octroie 1,4 M$ pour l'amélioration du Centre plein air Mont Farlagne

Lors d’une présentation au conseil municipal d’Edmundston mardi soir, les membres bénévoles derrière le projet Républik Nature ont présenté leur plan financier et leur demande de subvention officielle aux élus municipaux.

Les instigateurs du projet ont présenté leur plan budgétaire au conseil municipal d'Edmundston mardi soir. Photo : Capture d’écran / Page Facebook - Centre plein air Mont Farlagne

La demande de contribution financière a été acceptée, à la condition que le gouvernement provincial et Ottawa acceptent aussi de verser leur part.

Évidemment, la Municipalité salue l’engagement continu de ses citoyens et bénévoles qui s’investissent dans des projets qui ont un rayonnement sur l’ensemble de la communauté, la région et même la province , indique le directeur général de la ville d'Edmundston, Marc Michaud.

Il s’agit d’un projet dont nous suivons sa progression depuis quelque temps.

Le Centre plein air Mont Farlagne le 14 novembre 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Une campagne de financement communautaire sera aussi menée par les promoteurs, comme l’explique Paul Cyr, président de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska.

Paul Cyr se dit très heureux de savoir que la Ville d’Edmundston accepte de leur prêter main-forte.

Le premier palier de gouvernement qu’on voulait aller solliciter pour leur approbation et leur support, c’est évidemment la municipalité , dit-il. Ils sont donc les premiers à qui ont a présenté le budget d’investissement financier.

Paul Cyr, président de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska, en octobre 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Car ce projet, dont le montant total est estimé à 14,3 millions de dollars, apportera de grands changements aux paysages et aux services qui seront offerts au Centre plein air.

Selon M. Cyr, 30 kilomètres seront ajoutés aux 60 kilomètres existants de la piste pour vélos de montagne, allant de débutant à expert.

De nouvelles pistes seront aménagées pour les amateurs de vélo (archives). Photo : Bruno Roy

On voudrait aussi construire des centres d’hébergement familiaux, un parc d’hébertisme pour tous âges, un parc à vélos moderne, des sentiers pédestres et de courses ainsi que des pistes inclusives et accessibles.

M. Cyr et son équipe souhaitent aussi améliorer les pistes existantes en y ajoutant des belvédères pour admirer le paysage montagneux

On veut que les familles puissent venir et si un membre de la famille veut faire une activité en particulier, que les autres aient l’option de faire autre chose qu’ils aiment. L’offre sera assez large qu’il y aura quelque chose pour tout le monde , explique le président.

Avantagés par la COVID-19?

Pour Paul Cyr, il y a tout de même du bon derrière cette dernière année marquée par la COVID-19.

Selon lui, un nombre incroyable de personnes se sont découvert une passion pour les activités de plein air et les sports extérieurs depuis le début de la pandémie.

On associe la nature avec la sécurité et le bien-être, ça fait du bien à tout le monde , estime le président.

Il croit que la situation peut être avantageuse pour les instigateurs du projet, qui ont seulement pris les reines du Centre plein air Mont Farlagne il y a moins d’un an et demi.

Il y a énormément d’intérêt pour le plein air, cela a explosé depuis les derniers mois et nous, on est très confiant à ce niveau-là , explique M. Cyr.

Paul Cyr croit que les gens profitent de la nature pour atténuer l'ennui des derniers mois engendré par la pandémie (archives). Photo : iStock / Roman Kozhevnikov

Les gens veulent sortir en nature, prendre de l’air, faire des activités en famille. On trouve même que la situation ajoute une certaine valeur à notre projet. Une citation de :Paul Cyr, président de la Coopérative de récréotourisme du Madawaska

Outre l’aspect communautaire, Paul Cyr croit que l’amélioration du Centre plein air aura une incidence considérable sur l’économie.

On tient beaucoup à ce projet à caractère économique et communautaire, on veut le voir grandir , dit-il.