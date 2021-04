La COVID-19 fait cinq nouvelles victimes à Ottawa et à Gatineau

Dans la capitale fédérale, la COVID-19 a jusqu’ici fait 479 victimes depuis le début de la pandémie.

Selon les autorités de santé locales, deux des trois victimes ont succombé à un variant de la COVID-19.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) rapporte 329 nouveaux cas de coronavirus sur le territoire, mercredi. Le virus a infecté au total 20 596 personnes à Ottawa.

Ces nouvelles hausses de contamination se traduisent en hospitalisations dans la région. SPOSanté publique Ottawa a indiqué, mercredi, que 92 personnes atteintes du coronavirus nécessitent des soins de santé dans un des centres hospitaliers de la ville. Actuellement, 23 patients se trouvent aux soins intensifs.

Les autorités surveillent 2755 cas actifs à Ottawa et 50 éclosions en cours.

Deux décès et 207 nouveaux cas en Outaouais

En Outaouais, le virus a fait deux nouvelles victimes. Au cours de cette pandémie, 180 personnes ont été emportées par la COVID-19 dans la région.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapporte, mercredi, 207 nouveaux cas de coronavirus.

Les hausses marquées des derniers jours ont été dopées par un rattrapage dans le dépistage et les analyses. Le retard étant maintenant rattrapé, les chiffres devraient refléter de plus en plus la réalité de la contagion au jour le jour dans la région , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

La situation reste critique à l’unité COVID-19 de l’Hôpital de Hull, où 52 patients luttent contre les symptômes du virus. Trois personnes sont soignées aux soins intensifs.

Mardi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a enregistré son plus fort taux d’hospitalisation à son unité COVID de l’Hôpital de Hull avec 57 patients, dont près de la moitié en soins dits critiques .

Selon l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ), l’Outaouais compte 1578 cas de variants présumés, dont 45 confirmés.

La santé publique continue de surveiller 1168 cas actifs sur le territoire.

67 cas de plus dans l'Est ontarien

Dans l'Est ontarien, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario (BSEO) rapporte quant à lui 67 nouveaux cas de COVID-19, mercredi.

Au total, 3909 personnes ont été infectées dans la région depuis le début de la pandémie et 465 cas sont toujours actifs.

Actuellement, 35 personnes sont hospitalisées, dont 8 se trouvent aux soins intensifs. Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte également 15 éclosions en cours dans la région.

Le bilan des décès reste stable pour la région avec un total de 88 victimes.