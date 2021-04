Trois sœurs de Regina créent des chandails pour combattre le racisme anti-asiatique

Trois sœurs réginoises et originaires du Laos, Alison Singharath, Melissa Philips et Rita Hurrell, ont créé une série de chandails pour combattre le racisme anti-asiatique, qui a pris de l’ampleur la dernière année, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Avec des messages comme La haine est un virus , Fier d’être Asiatique ou encore, Arrêtons la haine anti-asiatique , les recettes des ventes de ces chandails seront redistribuées à des commerces locaux et des communautés à travers le Canada.

À Regina, des commerces, comme le Great Asian Market, Hoa An Market et Ngoy Hoa Asian Foods, bénéficieront de ces recettes, ainsi que le Conseil national des Canadiens chinois.

Les recettes serviront également à acheter de la nourriture qui sera donnée aux frigos communautaires à Regina.

Et la réponse a été plus importante que prévu, selon Alison Singharath. Et cela montre pour les trois sœurs qu’il y a de nombreuses personnes qui souhaitent montrer leur soutien et sensibiliser la population . Une manifestation qui conforte leur souhait de vouloir changer les choses.

Une problématique présente depuis longtemps

Créer ces chandails est aussi une occasion pour les trois soeurs de retrouver leur fierté. Photo : Soumise par Alison Singharath

Alison Singharath a connu le racisme anti-asiatique toute sa vie. Que ce soit pour la forme de ses yeux ou la couleur de sa peau, ces comportements m’ont ôté la fierté d’être moi et l’envie d’embrasser ma propre culture .

En tant qu’adulte, elle n’est plus l’objet de ce type de commentaires sur son physique, mais le manque d’éducation et les préjugés à l’encontre de la communauté asiatique la laissent sans voix.

Les gens vont tenir pour acquis que nous sommes Chinois et que nous mangeons uniquement certains types d’aliments. Une citation de :Alison Syngharath, une des créatrices des chandails

Ces préjugés et la montée de violence contre les Asiatiques avec la pandémie ou la tuerie à Atlanta qui a fait six morts chez des personnes d’origine asiatique ont poussé les sœurs à agir.

Les trois sœurs expliquent qu'elles avaient besoin de faire quelque chose après avoir vu ces violences et cette haine.

On ne pouvait plus rester les bras croisés alors on a décidé d’agir et en une semaine, on a eu l’idée de ces chandails avec ces messages. Une citation de :Alison Syngharath, une des créatrices des chandails

La production des chandails s’est arrêtée vendredi, et ceux-ci sont presque déjà en rupture de stock. Mais la production pourrait reprendre très bientôt.

Avec les informations de Adeoluwa Atayero