Masque à l'extérieur : Québec assouplit ses règles

Dans un message publié sur Facebook, M. Legault précise clairement que lors d'activités comme le golf ou le tennis, ou encore lorsque des gens sont assis à bonne distance dans un parc, le port du masque ne sera donc pas nécessaire.

Couples, personnes seules et marcheurs...

On se comprend aussi qu’un couple qui n’habite pas à la même adresse, mais qui entretient des relations intimes n’a pas à porter un masque. Pas plus qu’une personne seule qui s’est greffée à une bulle familiale. Même chose quand deux personnes marchent ensemble, mais à bonne distance , a aussi précisé le premier ministre.

Le nouveau variant britannique est plus contagieux, ce qui augmente les risques, même à l’extérieur. Soyons donc plus prudents que jamais. Pourquoi prendre une chance de contaminer un ami ou un proche ou d’être contaminé soi-même? Si vous avez le moindre doute, portez votre masque , a ajouté M. Legault.

Le resserrement des mesures sanitaires créait de plus en plus de frustration chez les Québécois, et le gouvernement Legault commençait à être sévèrement critiqué pour son manque de clarté et de cohérence dans sa façon de communiquer ses directives.

Le retour du couvre-feu à 20 h dans plusieurs régions, dont Montréal et Québec, et les consignes sur le port du masque obligatoire à l’extérieur, qui ont d’abord presque été passées sous silence pour ensuite changer au gré des jours, alimentaient la grogne des citoyens.

Perte d'adhésion de la population

À Québec, les partis d’opposition se sont inquiétés d’ailleurs de l’adhésion de plus en plus ténue de la population aux directives de la santé publique et ont dénoncé la confusion qui les entoure. Ils ont insisté pour que Québec explique les raisons scientifiques qui justifient ses décisions de santé publique.

Le Parti libéral et Québec solidaire s’en sont pris particulièrement au port du masque à l’extérieur.

La mesure est très dure à suivre , s'est plaint mercredi Gabriel Nadeau-Dubois, le co-porte-parole de Québec solidaire, qui a demandé des éclaircissements au gouvernement, tout comme la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade.

Pour sa part, M. Nadeau-Dubois a exigé du gouvernement qu’il explique pourquoi c'est important de le faire, quelles données le justifient, quel type de transmission on veut freiner et dans quel type de circonstances ça peut être dangereux .

Mardi, en conférence de presse, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a reconnu que la mesure pouvait paraître incohérente .

Il a affirmé qu'aucune étude contrôlée n'appuyait le port du masque à l'extérieur, mais que, selon lui, il est possible d'y être contaminé par des gouttelettes.

Compte tenu de la très grande transmissibilité des variants, compte tenu du fait qu'à l'extérieur à moins de deux mètres il y a quand même des particules, cette recommandation-là a été retenue par nos experts par consensus. Une citation de :le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda

Les justifications de Québec sont également assez succinctes en ce qui concerne le couvre-feu. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le ministère de la Santé justifie la mesure en rappelant que le couvre-feu est une mesure qui a été prise par de nombreuses juridictions dans le monde .

Le couvre-feu est une mesure supplémentaire, qui s’ajoute aux autres mesures en place, afin de diminuer les déplacements et donc les contacts et rassemblements, tout cela en vue de diminuer la propagation du virus. Une citation de :le ministère de la Santé du Québec

Décréter l'état d'urgence sanitaire

L’opposition reproche par ailleurs au gouvernement de gouverner par décret depuis des mois sans jamais consulter le Parlement sur la reconduction de l’état d’urgence sanitaire qui lui confère ces pouvoirs extraordinaires.

Par le biais d’un décret reconduit systématiquement tous les 10 jours depuis le début de la pandémie, l’état d’urgence sanitaire a été reconduit 55 fois, bien que la Loi sur la santé publique décrète que l’Assemblée nationale doit être consultée à ce sujet après 30 jours.

Mais pour le gouvernement, il n’y a pas lieu de perdre du temps en palabres sur ce point.

Pensez-vous qu’on doit décréter l’état d’urgence et instaurer des mesures pour protéger la population? Ou est-ce qu’on devrait plutôt débattre ici pendant des heures et se demander philosophiquement : est-ce que oui ou non il y a une urgence au Québec? , a lancé la vice-première ministre Geneviève Guilbault mercredi matin au Salon bleu lors de la période de questions.

Miser sur une meilleure stratégie de communication

Pour Marie-Ève Carignan, professeure au Département de communication à l'Université de Sherbrooke et spécialiste de la communication de crise, le gouvernement doit trouver de nouvelles façons de passer son message.

On voit que cette façon de communiquer où on semble très paternaliste parfois, ou très ouvert, très à l’écoute, ça marche quand même bien. Mais avec la fatigue [générée par un an de pandémie], il faut trouver de nouvelles façons de communiquer pour aller rejoindre les gens , pense-t-elle.

Tout comme les partis d’opposition, Mme Carignan croit qu’il est important de prendre le temps de bien expliquer les raisons qui sous-tendent les décisions gouvernementales.

Les gens ont besoin d’explications pour adhérer, surtout après un an de pandémie. On n’a plus besoin de se faire dire quoi faire, mais plutôt de se faire expliquer les raisons derrière [l’adoption de mesures sanitaires plus sévères], pour bien adhérer, bien comprendre. Une citation de :Marie-Ève Carignan, spécialiste de la communication de crise, à Tout un matin

Mme Carignan remarque également que le message gouvernemental n’est pas adapté aux jeunes et que même si le premier ministre Legault s’est adressé directement à eux mardi en conférence de presse, elle ne croit pas que cela aura un grand effet .

On sait que ces tranches de la population ne sont pas celles nécessairement qui écoutent le plus assidûment les points de presse. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c’est là notamment qu’il faudrait les rejoindre. [...] Le gouvernement est peu présent sur ces plateformes-là jusqu’à présent , insiste-t-elle.

Selon elle, les jeunes ont besoin de s’exprimer et de poser des questions.