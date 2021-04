Encore une hausse de nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

La majorité des cas se retrouvent à Sherbrooke, qui en recense 29, et dans la Haute-Yamaska, où 10 nouveaux cas s’ajoutent. Dans la Pommeraie, on enregistre six nouveaux cas.

Le décès est survenu à la Maison Aube-Lumière, qui est aux prises avec une éclosion depuis quelques jours. La région totalise désormais 324 décès liés à la COVID-19.

Du côté des hospitalisations, le nombre d'hospitalisations reste stable. Une personne a quitté les soins courte durée, mais un patient s'est ajouté aux soins intensifs. Au total, 16 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 3 aux soins intensifs.

En date de mercredi, ce sont 106 551 personnes qui avaient reçu une dose de vaccin sur le territoire.