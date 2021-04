Senneterre annule ses excursions touristiques en train

La Corporation de développement économique de Senneterre (CDES) a pris cette décision pour une 2e année consécutive, compte tenu des restrictions imposées par la Santé publique.

C'est dommage, mais tout le monde a conscience qu’il faut aller dans la sécurité avant toute chose, explique l’agente de développement Marie Pier B. Genest. À bord du train, si on veut respecter les bulles familiales, il aurait fallu diminuer le nombre de passagers. Aussi, le retour du trajet Senneterre-Faillon se fait en autobus, avec une difficulté à garder la distanciation. Enfin pour le trajet Senneterre-Amos, la plupart des visites offertes à Amos sont fermées. Ça deviendrait une activité qui manquerait de contenu.

La Corporation garde une porte ouverte pour organiser un ou deux départs à l’automne, si l’évolution de la pandémie le permet. Le point de mire est cependant placé sur 2022, avec l’espoir de retrouver l’engouement qui avait été créé au cours des six premières années d’opération.

On a plus de 400 personnes sur nos listes d’attente et l’activité commençait vraiment à faire connaître dans la région et à l’extérieur. On espère que les gens seront à nouveau au rendez-vous quand on pourra reprendre nos activités , ajoute l’agente de développement.

Plus de 500 personnes avaient participé aux différentes excursions en 2019.