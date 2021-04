Comment un vaccin contre la COVID-19 peut provoquer une thrombose ?

Voici les réponses du neurologue vasculaire au Centre hospitalier de l'Université de Montréal Christian Stapf lorsque questionné par Claude Bernatchez, animateur de l’émission Première Heure.

Quand il y a cette rare réaction, les flèches se dirigent contre les plaquettes et les activent. Et ça donne une thrombose.

Il semble que dans des cas très rares, il y a quelques flèches erronées qui se forment, et ces flèches-là ne s’attaquent pas au virus, mais contre des plaquettes qui circulent dans notre sang. Les plaquettes, ça fait partie du système qui nous protège de ne pas saigner quand on se coupe. Donc c’est là pour cailloter le sang au moment où on en a besoin.

Ces cas de thrombose, pour moi docteur c’est déjà le signe que la surveillance de ces vaccins fonctionne très très bien. Parce que même une complication rarissime on arrive à la capter. Et quand je dis rare, on s'attend à un cas sur un million de vaccinations.

C’est ces petites flèches-là qui peuvent jouer un mauvais tour. On les appelle les anticorps, et c’est des petites flèches qui sont spécifiquement préparées pour attaquer une cible qu’on a déjà rencontrée.

Le vaccin est là pour déclencher une réaction immunitaire. C’est voulu parce qu’on veut que notre système immunitaire développe des armes contre le virus, que le jour X où on le rencontre, toutes les flèches soient sorties et on arrive à se battre.

Certaines personnes sont-elles plus prédisposées que d’autres ?

Ce qu’on a compris à ce stade c’est que ça touche plus de jeunes personnes que quand on a au-delà de 50 ans. La totalité des cas dans tous les pays avait en dessous de 50 ans, l’âge moyen est entre 30 et 40 ans et il y a une légère prédisposition des femmes. Et c’est pour ça que les autorités ont tout de suite tiré sur la ficelle et arrêté ces vaccins en dessous d’un certain seuil d’âge. Même si c’est rare, on veut être sûrs.

Pourquoi est-ce que c’est les plus jeunes? À priori, le système immunitaire réagit plus activement quand on est jeune. C’est pour ça que les maladies auto-immunitaires, les allergies et tout ça touchent beaucoup plus la tranche jeune de la population.

Pour les femmes, il y a potentiellement un biais, parce qu’il y a actuellement plus de femmes que d’hommes vaccinés dans le monde, comme on a ciblé le personnel du système médical. Il y a globalement une légère prépondérance des femmes pour les maladies auto-immunitaires, mais on n’a pas de raison spécifique à ce stade.

Aussi, maintenant que l’on connaît la réaction, on arrive à la traiter. Au début, on ne savait pas ce qu’il se passait.