Un meilleur suivi du personnel travaillant auprès de la clientèle lourdement handicapée recommandé

Marie-Claude Laplante, une jeune femme lourdement handicapée depuis sa naissance, habitait dans une résidence non institutionnelle (RNI). Cette dernière était atteinte de paralysie cérébrale et de microcéphalie.

Le 15 juillet 2019, celle-ci est tombée en détresse respiratoire, avant de tomber en arrêt cardio-respiratoire devant un employé de la résidence vers 10 h.

En attendant les services d’urgence, le personnel lui a administré des manœuvres de réanimation et à l’arrivée des ambulanciers, Mme Laplante était toujours inconsciente.

À son arrivée à l’hôpital de Hull, le médecin de l’urgence constate un œdème abdominal démesuré lequel en l’absence d’une grossesse est suggestif d’une atteinte intestinale majeure .

Son décès a été constaté à 12 h 50 au centre hospitalier. Il s’agit d’une mort naturelle, précise le rapport de la coroner.

Pas de suivi médical malgré des problèmes de santé graves

Dans son document, la coroner Boulay mentionne un rapport d’enquête du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Celui-ci révèle qu’au moins deux employés de la RNIrésidence non institutionnelle ont noté chez la résidente des problèmes de santé graves et inhabituels, d’abord à 6 h, puis à 8 h. C’est à ce moment que la famille de Mme Laplante est avisée.

Dans les deux cas, aucun suivi médical n’est fait, bien que les supérieurs des employés aient été avisés.

La coroner affirme, dans son rapport, que l’état de la jeune femme nécessitait une aide médicale immédiate. Dès son réveil, Mme Laplante est dans un état qui nécessite une aide médicale immédiate. Pourtant aucun appel au 9-1-1 n’est fait malgré la détérioration de son état dans les heures qui suivent , note Mme Boulay.

Il se sera plutôt écoulé environ trois heures avant que les services d’urgence soient contactés, vers 10 h.

Selon les informations au dossier, il semble y avoir une problématique avec les proches de Mme Laplante et que l'on avait demandé à ne pas appeler l'ambulance , précise toutefois la coroner. Dans ce contexte, le refus contre avis devrait être noté au dossier. Or, il n'y a pas d'évidence sur ce point dans le dossier fourni.

Des recommandations au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et au MSSS ministère de la Santé et des Services sociaux

L’enquête policière a permis d’établir que le personnel de la RNIrésidence non institutionnelle n’était pas qualifié pour dispenser des soins à une clientèle aussi lourde , peut-on lire dans le rapport de la coroner. Seuls des préposés sont sur place pour administrer des soins constants [et] ils sont appuyés par une gestionnaire qui, elle non plus, ne détient aucune formation dans le domaine de la santé.

Selon la coroner, même si le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n’est pas responsable de l’administration des RNIrésidence non institutionnelle , il demeure responsable de s’assurer que les soins et services dispensés par le personnel des organisations qui accueillent ses usagers sont appliqués correctement .

Il est ainsi recommandé au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais de s’assurer des qualifications du personnel des ressources non institutionnelles pour l’accueil, entre autres, de la clientèle lourdement handicapée. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais devrait aussi faire des inspections régulièrement pour s’assurer du respect de ses consignes dans les plans de soins et les protocoles.