COVID-19 : 27 cas supplémentaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Actuellement, on dénombre 219 cas actifs répartis à la grandeur du territoire régional, soit une hausse de cinq cas par rapport à la veille. On compte 9808 cas de coronavirus depuis le printemps 2020 dans la région.

Répartition des nouveaux cas par réseau local de services Domaine-du-Roy : 1

Maria Chapdelaine : 1

Lac-Saint-Jean Est : 6

Jonquière : 5

Chicoutimi : 12

La Baie : 2

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) signale six hospitalisations régulières dans ses établissements en lien avec le coronavirus, et quatre personnes traitées aux soins intensifs.

Mardi, 327 vaccins ont été administrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À l’échelle du Québec, 1559 cas de COVID-19 s’ajoutent au bilan de même que sept décès.